В красноярских гипермаркетах можно получить скидку в обмен на пластиковые бутылки

Posted 1 октября, 07:56
Published 1 октября, 07:56
Modified 1 октября, 07:58
Updated 1 октября, 07:58
Компания Ecoplatform, которая предоставляет фандоматы, уже собрала и отправила на переработку более 50 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок, собранных по всей стране.
Фандоматы размещены в гипермаркетах «Аллея» по адресам:
«Переработка пластика позволяет сократить количество отходов на свалках, а также производить новые товары из вторсырья. Из переработанного пластика делают не только новые бутылки, но и канцелярские товары, одежду и даже мебель», — рассказывал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.
Пользователям нужно скачать приложение Ecoplatform и зарегистрироваться. Принести пустые бутылки до двух литров или банки и последовательно положить всё в приемник. Указать номер телефона, чтобы получить бонусы (1 бутылка = 10 бонусов).
Бонусы можно на скидки в приложении. Например, по купону от гипермаркета «Аллея» можно получить скидку 100 рублей при покупке от 1000 рублей, сдав всего 10 бутылок.
Кроме фандоматов, в пятнадцати гипермаркетах «Аллея» и супермаркетах «Командор» размещены емкости для сбора пластиковых крышек, которые отправляются на переработку. Вырученные средства направляются на помощь детям в фонд «Счастливые дети».
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