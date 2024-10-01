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Posted 1 октября, 07:56

Published 1 октября, 07:56

Modified 1 октября, 07:58

Updated 1 октября, 07:58

В красноярских гипермаркетах можно получить скидку в обмен на пластиковые бутылки

В красноярских гипермаркетах можно получить скидку в обмен на пластиковые бутылки

1 октября 2024, 07:56
Фото: Аллея
В гипермаркетах «Аллея» появились аппараты для сбора и переработки пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Красноярцы смогут защитить окружающую среду и одновременно получить баллы, которые можно обменять на скидки в магазинах.

Компания Ecoplatform, которая предоставляет фандоматы, уже собрала и отправила на переработку более 50 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок, собранных по всей стране.

Фандоматы размещены в гипермаркетах «Аллея» по адресам:

  • Красноярск, ул. Мате Залки, 5
  • Красноярск, ул. Телевизорная, 1 стр. 4
  • Красноярск, ул. Говорова, 57
  • Красноярск, ул. Вавилова, 1 стр. 39
  • Красноярск, ул. Полтавская, 38/22
  • Железногорск, Ленинградский проспект, 1Б
  • Зеленогорск, ул. Песчаная, 2
«Переработка пластика позволяет сократить количество отходов на свалках, а также производить новые товары из вторсырья. Из переработанного пластика делают не только новые бутылки, но и канцелярские товары, одежду и даже мебель», — рассказывал руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов.

Пользователям нужно скачать приложение Ecoplatform и зарегистрироваться. Принести пустые бутылки до двух литров или банки и последовательно положить всё в приемник. Указать номер телефона, чтобы получить бонусы (1 бутылка = 10 бонусов).

Бонусы можно на скидки в приложении. Например, по купону от гипермаркета «Аллея» можно получить скидку 100 рублей при покупке от 1000 рублей, сдав всего 10 бутылок.

Кроме фандоматов, в пятнадцати гипермаркетах «Аллея» и супермаркетах «Командор» размещены емкости для сбора пластиковых крышек, которые отправляются на переработку. Вырученные средства направляются на помощь детям в фонд «Счастливые дети».

#Владислав Савончик#Экология#Красноярск#Командор#Вторсырье#Мебель#Скидки#Переработка
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