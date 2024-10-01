В Красноярском крае снизилась заболеваемость ОРВИ, а ковидом — выросла

Posted 1 октября, 02:53
Published 1 октября, 02:53
Modified 1 октября, 02:53
Updated 1 октября, 02:53
Как рассказали в Роспотребнадзоре, на минувшей неделе к медикам с симптомами ОРВИ обратились 14 347 жителей края. Это на 11,7% меньше, чем на предыдущей неделе.
Большая часть заболевших — жители Красноярска и Норильска — 8 462 и 961 соответственно.
Около 51% пациентов — взрослые, среди несовершеннолетних в основном болели дети от 3 до 6 лет. В ведомстве отмечают, что сейчас в Красноярском крае циркулируют вирусы негриппозной этиологии — риновирусы и вирусы парагриппа.
На прошлой неделе в различных школах края 17 классов перевели на дистант, а также закрыли одну группу в детском саду из-за отсутствия больше 20% детей по причине заболевания ОРВИ.
Что касается ситуации по коронавирусной инфекции, то в краевом Роспотребнадзоре называют ее стабильной. При этом специалисты отмечают рост инфицированных — 195 случаев за прошлую неделю. Для сравнения: неделей ранее диагноз Covid-19 поставили 165 жителям региона.
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