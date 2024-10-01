В зоопарках России крадут кенгуру. Может ли такое случиться в Красноярске?

Posted 1 октября, 11:58
Published 1 октября, 11:58
Modified 1 октября, 13:47
Updated 1 октября, 13:47
В ночь на 27 сентября 2024 года из вольера Ярославского зоопарка пропал кенгуренок Крош. Смотрители уверены, что детеныш не мог самостоятельно выбраться из вольера.
30 сентября в полицию поступило сообщение о хищении двух кенгурят из парка «Воробьи» в Калужской области. Как сообщили в региональном МВД, они возбудили уголовное дело.
Владелец парка Александр Белявский уточнил в беседе с RTVI, что все произошло ночью. По его словам, неизвестные «срезали забор, зашли в сарай и украли» кенгуру.
«Проспект Мира» поговорил о произошедшем с представителем красноярского парка флоры и фауны «Роев Ручей» Олегом Чипурой. Он рассказал, что в нашем зоопарке животных красть никогда не пытались.
«У нас случаев таких не было, чтобы прямо животных украли или пытались украсть. Достать тоже никто не пытался, максимум пальцы засунуть или погладить были попытки. Это, конечно, стараемся пресекать и везде наверху написано, что это опасно животное».
По словам Чипуры, из «Роева ручья» животное украсть если не невозможно, то крайне сложно.
«У нас работает служба безопасности — везде установлены видеокамеры, ведётся наблюдение в реальном времени. То есть сидит оператор и наблюдает за всеми без исключения животными. Плюс ещё наблюдают зоологи и рабочие по уходу за животными. Это все в круглосуточном режиме».
Еще в зоопарке несколько постов охраны. Сотрудники регулярно обходят территорию зоопарка и следят за обстановкой.
На самом деле, говорит Чипура, зоопарк — это объект повышенной опасности, поэтому здесь «предпринимаются максимальные меры безопасности» как для посетителей, так и для животных.
Кроме того, уточняет представитель зоопарка, детеныши кенгуру в «Роевом ручье» уже выросли.
«Они уже подросли и уже не детёныши. Просто взять и унести его уже достаточно сложно».
Многих животных даже опасно пытаться украсть, считает Чипура, — они могут навредить похитителю.
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