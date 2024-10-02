13 парней осудили за «диверсии» в Красноярском крае и Москве. Троим дали более 20 лет

В группе было 12 исполнителей и один пособник. С декабря 2022-го по январь 2023-го, заявляют в суде, парни в разных составах «совершили 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском крае». Кроме того, сообщается, что они готовились к поджечь истребители в одной из военных частей Приморского края. Делали они это по «корыстным мотивам».