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Posted 2 октября, 04:37

Published 2 октября, 04:37

Modified 2 октября, 04:41

Updated 2 октября, 04:41

13 парней осудили за «диверсии» в Москве и Красноярском крае

13 парней осудили за «диверсии» в Красноярском крае и Москве. Троим дали более 20 лет

2 октября 2024, 04:37
Фото: t.me/VtoroiVostochOvs

13 парней осудили за «диверсии» в Москве и Красноярском крае

Второй Восточный окружной военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы 13 парней по делу о диверсия в Красноярском крае и Москве.

Как заявляют в суде, банду организовало неустановленное лицо «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, дестабилизации деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении участия в специальной военной операции на территории Украины».

В группе было 12 исполнителей и один пособник. С декабря 2022-го по январь 2023-го, заявляют в суде, парни в разных составах «совершили 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском крае». Кроме того, сообщается, что они готовились к поджечь истребители в одной из военных частей Приморского края. Делали они это по «корыстным мотивам».

«Объектами совершенных ими диверсий являлись принадлежащие ОАО „РЖД“ локомотив и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного и бесперебойного регулирования движения поездов, предотвращения возможного столкновения пассажирских и грузовых поездов, а также трансформаторные подстанции, предназначенные для энергообеспечения жителей населенных пунктов и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений, школ и детских садов», — заявляют в пресс-службе суда.

Одного из парней приговорили к 23 годам лишения свободы, трое получили 21, 20 и 19 лет соответственно. Часть из этих сроков они проведут в тюрьме, затем их переведут в колонию строгого режима.

Остальные получили от 8,5 до 16 лет колонии, а пособник — 4 года. Еще суд частично удовлетворил гражданские иски. Приговор еще не вступил в законную силу.

  • Ранее красноярец получил 14 лет по делу о подготовке к диверсии и участии в запрещенном легионе. Еще двоих подростков посадили по делу о покушении на диверсию. Одному дали 5,5 года, второму — 4 года
  • Весной 2023 года силовики задержали больше 65 человек задержали в России по делам о диверсиях на железных дорогах, каждый третий из них был несовершеннолетним.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Суд#Москва#Диверсия#СВО#Преступления#Тюрьма#Колония
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