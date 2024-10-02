13 парней осудили за «диверсии» в Красноярском крае и Москве. Троим дали более 20 лет

Posted 2 октября, 04:37
Published 2 октября, 04:37
Modified 2 октября, 04:41
Updated 2 октября, 04:41
Как заявляют в суде, банду организовало неустановленное лицо «в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, дестабилизации деятельности органов власти РФ и воздействия на принятие ими решения о прекращении участия в специальной военной операции на территории Украины».
В группе было 12 исполнителей и один пособник. С декабря 2022-го по январь 2023-го, заявляют в суде, парни в разных составах «совершили 13 диверсий на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском крае». Кроме того, сообщается, что они готовились к поджечь истребители в одной из военных частей Приморского края. Делали они это по «корыстным мотивам».
«Объектами совершенных ими диверсий являлись принадлежащие ОАО „РЖД“ локомотив и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного и бесперебойного регулирования движения поездов, предотвращения возможного столкновения пассажирских и грузовых поездов, а также трансформаторные подстанции, предназначенные для энергообеспечения жителей населенных пунктов и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений, школ и детских садов», — заявляют в пресс-службе суда.
Одного из парней приговорили к 23 годам лишения свободы, трое получили 21, 20 и 19 лет соответственно. Часть из этих сроков они проведут в тюрьме, затем их переведут в колонию строгого режима.
Остальные получили от 8,5 до 16 лет колонии, а пособник — 4 года. Еще суд частично удовлетворил гражданские иски. Приговор еще не вступил в законную силу.
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