prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 07:10

Published 2 октября, 07:10

Modified 2 октября, 09:04

Updated 2 октября, 09:04

Депутату Александру Глискову вынесли приговор

Депутату Александру Глискову дали 10 лет

2 октября 2024, 07:10
Фото: prmira.ru

Депутату Александру Глискову вынесли приговор

Сюжет
Дело Александра Глискова
В Центральном районном суде Красноярска сегодня, 2 октября, вынесли приговор депутату краевого заксобрания Александру Глискову. Ему дали 10 лет по делу о получении взятки от экс-главы «КрайДЭО»

Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.

«Судя по тому, что прокурор мне столько запросил, я самый страшный преступник, который сидел в СИЗО», — сказал на заседании Глисков.

Однако при этом депутат заявил, что «готов к любому приговору».

В итоге суд назначил депутату 10 лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.

Помимо этого, депутата лишили права занимать должности на государственной службе, связанной с функциями представителя власти на 8 лет.

Глисков вину не признал. На последнем слове он заявил, что дело сфабриковано, а обвинение назвал «неправдоподобным, непонятным и неконкретным». По его словам, все доказательства строятся лишь на показаниях свидетелей. Глисков считает, что главная цель уголовного дела — «выдавить» его из политики.

Глискова обвиняли в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.

За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.

Читайте также:
Экс-губернатор Толоконский не смог дать показания по делу ГлисковаЭкс-мэра Красноярска Сергея Ерёмина допросили по делу Глискова. Что он рассказал
#София Штейнберг#Владислав Савончик#Красноярск#Депутат#Суд#Приговор#Коррупция#Взятка#Штраф#Дело Александра Глискова#Прокурор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика