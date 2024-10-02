Глисков, кажется, чуть не заплакал, слушая свой приговор. Он намерен его обжаловать

Глисков вину не признал. На последнем слове он заявил, что дело сфабриковано, а обвинение назвал «неправдоподобным, непонятным и неконкретным». По его словам, все доказательства строятся лишь на показаниях свидетелей. Глисков считает, что главная цель уголовного дела — «выдавить» его из политики.