Глисков, кажется, чуть не заплакал, слушая свой приговор. Он намерен его обжаловать

Posted 2 октября, 07:39
Published 2 октября, 07:39
Modified 2 октября, 10:12
Updated 2 октября, 10:12
Приговор вынес Центральный районный суд Красноярска сегодня, 2 октября. Депутату назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.
Сам Глисков на приговор отреагировал спокойно, но было видно, что он сильно переживал.
После оглашения приговора депутат заявил, что «расправа состоялась», а «происходящее не имеет никакого отношения к правосудию».
Судя по всему, приговор Глисков собирается обжаловать.
«Хочется верить, что суд следующей инстанции разберется», — сообщил депутат.
Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.
Глискова обвиняли в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.
За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.
Глисков вину не признал. На последнем слове он заявил, что дело сфабриковано, а обвинение назвал «неправдоподобным, непонятным и неконкретным». По его словам, все доказательства строятся лишь на показаниях свидетелей. Глисков считает, что главная цель уголовного дела — «выдавить» его из политики.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93