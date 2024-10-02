Глисков заявил, что ему предлагали дать показания на других людей

Posted 2 октября, 12:20
Published 2 октября, 12:20
Modified 2 октября, 12:22
Updated 2 октября, 12:22
2 октября Александру Глискову вынесли приговор по делу о получении взятки от экс-главы «КрайДЭО» — депутату назначили 10 лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.
На суде Глисков заявил, что ему предлагали пойти на сделку и дать показания против других людей — за это ему якобы обещали более мягкий приговор. Депутат сообщил, что он отказался.
Имен людей, против которых ему предлагали дать показания, депутат не назвал:
«Давайте опустим эти подробности, достаточно того, что я отказался», — сказал Глисков.
Глискова обвиняли в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.
За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.
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