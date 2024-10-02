Глискову дали 10 лет. Что об этом думают политолог, адвокат и другие красноярцы

Posted 2 октября, 08:59
Published 2 октября, 08:59
Modified 2 октября, 11:33
Updated 2 октября, 11:33
Приговор вынес Центральный районный суд Красноярска сегодня, 2 октября. Депутату назначили 10 лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 10 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.
Глискова обвиняли в получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей.
За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.
Адвокат Глискова Марина Васильева после заседания рассказала, что у них «была надежда на справедливость», но «надежды не оправдались». Однако защитница отметила, что они «намерены идти до конца», и «им предстоит большая работа».
«Нам предстоит большая работа, мы будем оспаривать, будем идти до конца, пока не получим результат, который нас устраивает — оправдание. В данном случае не было события преступления, по доказательствам, которые мы собрали, разваливается весь состав [преступления], и квалификация в данном случае неверная», — объяснила Васильева.
Свое мнение о приговоре высказал политический консультант Алексей Аксютенко. Он считает, что у красноярцев вызовет «эмоции» несоразмерность обвинения и наказания.
«Есть перед глазами сейчас дело Олега Митволя, в котором фигурируют миллиарды и срок четыре года, и дело Александра Глискова, в котором фигурирует миллион, и наказание 10 лет», — объяснил Аксютенко.
Сам процесс, говорит Аксютенко, Глисков «превратил в политическое шоу», которое закончилось «жестко».
«Потому что власть не позволяет спекулировать на подобного рода процессах. Это, в общем, закономерное и понятное решение».
Еще Аксютенко сказал, что странно в процессе отсутствие представителей партии ЛДПР — ему кажется, что поддержка от сопартийцев «выглядела бы логично».
Красноярский ресторатор и бывший депутат Владимир Владимиров после оглашения приговора выразил сочувствие Глискову и его семье.
«С Александром мы провели много лет депутатами вместе и знакомы давно. Не ожидал, что все так получится. Видно по нему, что он сильно переживает».
Владимиров отметил, что нужно «посмотреть, как пройдет обжалование», однако считает, что «шансов никаких».
Еще реставратор был удивлен, что Глискова не поддержали друзья — депутаты заксобрания Елена Пензина и Ирина Иванова и члены ЛДПР.
«Это странно, что никто не пришел его поддержать. Может, какая политическая воля там сверху», — говорит Владимиров.
О приговоре, однако, высказался депутат красноярского горсовета и координатор отделения ЛДПР в Москве Роман Крастелев. Он заявил, что «назвать это правосудием очень сложно».
«10 лет строгого режима со штрафом в 10 миллионов рублей — за совершенно сфабрикованное, заказное и политически ангажированное дело. Дело это сшито на двух показаниях одного осужденного и одного задержанного на тот период человека. Люди находились в тюрьме, дали показания, очевидно, не просто так», — говорит Крастелев.
Депутат уверен, что защита будет обжаловать приговор и «справедливость восторжествует».
На приговор в соцсетях отреагировали и красноярцы. Многие назвали приговор слишком суровым.
«Сурово слишком. А почему строгого режима? Он убийца что ли?».
«Очень жаль, что такой цирк сейчас возможен на уровне суда. Что не электрический стул или 60 лет в Черном дельфине? Очень жаль Александра, получил 10 лет изоляции и молчания».
«Ничего себе, сразу строгий, он же не судимый! Сочувствую Александру Александровичу…».
Другие писали, что уверены в невиновности Глискова.
«На наших глазах посадили на огромный срок невиновного человека».
«Кошмарище, засудить так невиновного нашего депутата и человека с большой буквы».
Однако были и те, кто посчитал приговор справедливым.
«Посадили очередного вора и коррупционера, в чем проблема-то?»
«Сколько веревочки не виться… Он точно сам сделал все своими руками».
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