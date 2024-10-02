Как понять, что вам звонят телефонные мошенники?

Важно помнить, что звонки могут поступать не только от «Центробанка» или «ФСБ». Мошенники нередко маскируются под работников Социального фонда, медучреждений или операторов мобильной связи. В таких случаях они могут запрашивать СНИЛС и пароль к «Госуслугам», что дает им доступ к персональным данным граждан и в том числе к банковским счетам.