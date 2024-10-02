Как понять, что вам звонят телефонные мошенники?

Posted 2 октября, 16:05
Published 2 октября, 16:05
Modified 2 октября, 16:06
Updated 2 октября, 16:06
Представители правоохранительных органов напоминают о необходимости проявлять осторожность и утверждают, что есть определенные слова и фразы, которые могут выдать мошенника, пишет newia.ru.
Мошенники так уверены в своей безнаказанности, что добрались даже до знаменитостей. Например, месяц назад стала известна история с Ларисой Долиной, которая потеряла сотни миллионов из-за аферистов. Немалую сумму также перечислила мошенникам экс-политик Ирина Хакамада. Николай Басков чуть не попался на уловку, но вовремя одумался и решил выяснить, кто звонит.
Согласно статистике текущего года, ежедневно на телефоны граждан поступает более 15 миллионов звонков от мошенников, которые стремятся получить доступ к их финансам и личной информации.
Основная тактика злоумышленников при манипуляции жертвами заключается в использовании социальной инженерии: преступники используют человеческие уязвимости, заставляя людей добровольно раскрывать необходимые данные.
Эксперты, которые имеют опыт в распутывании сложных мошеннических схем, также акцентируют внимание: если вам звонит человек, представляющийся сотрудником банка или правоохранительных органов, внимательно слушайте его речь.
Важно помнить, что звонки могут поступать не только от «Центробанка» или «ФСБ». Мошенники нередко маскируются под работников Социального фонда, медучреждений или операторов мобильной связи. В таких случаях они могут запрашивать СНИЛС и пароль к «Госуслугам», что дает им доступ к персональным данным граждан и в том числе к банковским счетам.
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