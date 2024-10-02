Мэрия: красноярцы уже раскупили зеленые облигации. Максимальная сумма — 7 млн

Posted 2 октября, 02:25
Published 2 октября, 02:25
Modified 2 октября, 10:44
Updated 2 октября, 10:44
«Зеленые облигации» начали продавать с 17 сентября. Общая стоимость первых облигаций составила 100 миллионов рублей. Номинал одной — тысяча рублей. Физическое лицо могло приобрести не более 15 тысяч облигаций. По данным мэрии, ставка по займу — 18,39%.
В администрации города утверждают, что «зеленые облигации» приобретали не только красноярцы, но и жители других российских регионов.
Всего было совершено 977 сделок. В мэрии заявляют, что максимальная сумма сделки — 7 миллионов рублей.
Городские власти обещают, что выплата гарантированного дохода будет производиться ежеквартально с ежедневным начислением процентов к номинальной стоимости облигации. Срок обращения ценных бумаг — 365 дней — до 17 сентября 2025 года.
Сообщается, что во всех районах Красноярска высадят 5047 зеленых насаждений.
«Народные» облигации — ценные бумаги, которые выпускаются государством или субъектами страны. Деньги, полученные от их продажи, направляют на пополнение местного бюджета или финансирование различных проектов. Люди, покупая «народные» облигации, дают «взаймы» на определенный срок и получают за это процент — он называется купонным доходом. По окончании срока облигаций владельцы бумаг получают назад свои вложения.
Такие ценные бумаги могут покупать только физические лица. «Народные» облигации не обращаются на бирже, не имеют вторичного рынка и риска падения стоимости.
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