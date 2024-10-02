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Posted 2 октября, 10:53

Published 2 октября, 10:53

Modified 2 октября, 11:50

Updated 2 октября, 11:50

Красноярцы живут без нормального отопления и злятся на УК. Куда жаловаться?

Красноярцы живут без нормального отопления и злятся на УК. Куда жаловаться?

2 октября 2024, 10:53
Фото: prmira.ru
Жители дома в микрорайоне Ботанический с самого начала отопительного сезона живут без нормального отопления. «ПМ» попытался узнать, с чем связана проблема и куда на это можно пожаловаться.

С «Проспектом Мира» связались жители дома на Седова, 13а. Они рассказали, что проблемы начались в самом начале запуска отопления.

«С самого начала отопительного сезона у нас проблемы. Тепло дали не всем и ненадолго. Жалобы в чате дома появляются регулярно. Люди обращались в УК, но она реагировала не оперативно, не решала проблему в выходные. Некоторые даже начали поднимать вопрос о смене УК», — рассказала нам жительница дома.

Батареи в доме все это время холодные или еле теплые — у кого-то в нескольких комнатах, у кого-то во всей квартире. Вот еще несколько жалоб людей, сделанных ранее:

«Сначала везде было отопление, а сейчас в двух комнатах батареи холодные».
«У нас в четырехкомнатной холодные батареи. Что вообще происходит?»

По словам части жителей, управляющая компания «Ботанический сад» реагирует на жалобы неоперативно и не решает проблему.

«Параллельно с этим были перебои с горячей водой, вода была, но еле теплой. За окном в это время уже было холодно. Это вроде как раз из-за проблем с отоплением. Хотя проблемы с горячей водой были и летом», — продолжила жительница дома.
Жители дома сидят с еле теплыми батареями, а иногда и без горячей водыЖители дома сидят с еле теплыми батареями, а иногда и без горячей воды
Жители дома сидят с еле теплыми батареями, а иногда и без горячей воды. Фото: prmira.ru

В УК, по рассказу жителей, проблемы с отоплением связывали с разными причинами: сначала с завоздушенностью системы, потом с проблемами с насосом.

«Я позвонила в УК, по отоплению мне толком ничего объяснить не смогли, сказали, что что-то с насосом, и дали номер главного инженера УК. Позвонила главному инженеру — он заявил, что СГК недодает тепло и еще есть проблема с насосом в доме».

В итоге инженер поговорил с председателем дома по поводу установки дополнительного насоса. Жители задаются вопросом, почему до этого не предлагалось решение проблемы.

«Проспект Мира» обратился в СГК за комментарием. Нам ответили, что их инспекторы связались с УК — там заявили, что проблема только в том, что сломалось насосное оборудование.

«Сейчас обсуждают с жителями дома выделение денег и его покупку. Из-за поломки могут быть проблемы с теплом», — заявили в СГК.

Мы решили спросить у руководителя краевого общественного центра «ЖКХ контроль» Романа Казакова, что делать жителям, если проблема не решится.

«В первую очередь следует обратиться на горячую линию администрации города, либо в департамент городского хозяйства, чтобы проблему с отоплением взяли в работу».

Параллельно, продолжает Казаков, можно направить жалобу в службу стройнадзора и жилищного контроля края — о том, что услуга по теплоснабжению «оказывается некачественно, либо не оказывается вовсе».

«Для составления акта о некачественном оказании услуги требуется уведомить исполнителя услуги о нарушении качества и потребовать составления акта. Представитель исполнителя должен явиться в течение двух часов с момента обращения, либо в любое другое удобное для потребителя время», — объяснил Казаков.

Если представитель не явился, уточнил эксперт, то акт составляется в присутствии председателя совета дома и двух соседей.

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