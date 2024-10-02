Миллион на утильсбор: как подорожали машины и сколько людей ринулись их покупать

Люди знают, что на следующий год машины будут еще дороже, а значит, тянуть с покупкой нельзя. Так случилось уже в этому году: за январь — август 2024-го в РФ банки выдали 1,1 млн автокредитов — это на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в деньгах выдача автокредитов выросла на 97,6%, до 1,6 трлн рублей.