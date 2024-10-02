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Posted 2 октября, 11:20

Published 2 октября, 11:20

Modified 2 октября, 11:23

Updated 2 октября, 11:23

Миллион на утильсбор: как подорожали машины и сколько людей ринулись их покупать

Миллион на утильсбор: как подорожали машины и сколько людей ринулись их покупать

2 октября 2024, 11:20
Фото: 1MI
Утилизационный сбор повысили 1 октября. Теперь импортеры и автопроизводители будут платить государству сотни тысяч рублей с каждого авто.

Индексация, разработанная Минпромторгом РФ, утилизационного сбора расписана до 2030 года. Так, на самые популярные машины с объемом двигателя от 1 до 2 литров утильсбор повысится с 300 тысяч рублей до 1 миллиона 172 тысяч рублей в 2030 году. Рост почти в 4 раза.

Утильсбор на автомобили с двигателем от 2 до 3 литров за 6 лет вырастет с 844 800 рублей до 3 295 000 рублей. Фактически это полный запрет на импорт машин с моторами от 2 до 3 литров.

За авто с моторами от 3 до 3,5 л придется заплатить 3 783 400 рублей вместо 970 000 рублей, за машины с объемом мотора более 3,5 л — 4 817 800 рублей вместо 1 235 200 рублей.

Фото: newizv.ru

Утильсбор ударит по иномаркам и внедорожникам

Машины с двигателями объемом 1-2 л в России популярны. К тому же АвтоВАЗ выпускает маломощные моторы объемом 1,6-1,8л, потому что в модельной линейке нет крупных моделей, а большинство китайских автомобилей имеют двигатели объемом 1,5 или 2 л из-за особенностей местного налогообложения.

В остальном же мире, как пишут «Новые Известия» активно используются двигатели большего объема. До санкций в РФ были популярны автомобили Mazda с моторами объемом 2,5 л, которые отличались завидной экономичностью, Toyota по всему миру продает гибриды с силовой установкой на базе мотора объемом 2,5 л, корейские Kia и Hyundai на седаны устанавливали простой мотор без турбин объемом 2,4 л, а на кроссоверы и минивэны — дизели объемом 2,2 л.

Фото: 1MI

Сейчас официально машин с моторами объемом более 3 л на отечественном рынке нет, поэтому удар возьмут иномарки.

Haval H9. Раньше автомобили подобного класса продавались в РФ в основном с дизельными двигателями, которые сильнее и экономичнее. В России Haval H9 продается либо с бензиновым турбомотором объемом 2 л, либо с дизельным мотором 2,4 л. Уже сейчас дизельная версия стоит на 500 тысяч рублей дороже бензиновой. Это примерно соответствует разнице в утильсборе до 1 октября 2024 года. После 1 октября разница в утильсборе составляет 1 млн рублей.

Tank 500. Сегодня утильсбор на внедорожник с 3 л вырос на 718 000 рублей (11,5% от его текущей стоимости), а к 2030 году повысится на 2 450 200 рублей.

Haval H9Haval H9
Tank 500Tank 500
Haval H9. Фото: auto.ru

Россияне уже ринулись за автокредитами

Люди знают, что на следующий год машины будут еще дороже, а значит, тянуть с покупкой нельзя. Так случилось уже в этому году: за январь — август 2024-го в РФ банки выдали 1,1 млн автокредитов — это на 87,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А в деньгах выдача автокредитов выросла на 97,6%, до 1,6 трлн рублей.

Чем ближе была дата повышения утильсбора, тем сильнее был ажиотаж в автосалонах. По оценке «Автостата», в августе 2024 года на покупку машин люди потратили 449,5 млрд рублей, что на 11% больше, чем в июле. Ожидание того, что завтра будет еще дороже, продолжит подстегивать продажи.

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#Владислав Савончик#Автомобили#Утилизационный сбор#Индексация#Иномарки#Внедорожники
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