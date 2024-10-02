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Posted 2 октября, 01:18

Published 2 октября, 01:18

Modified 2 октября, 05:25

Updated 2 октября, 05:25

Краснояркам до 23 лет предложили выплачивать по 100 тысяч за ранние роды

Краснояркам до 23 лет предложили выплачивать по 100 тысяч за ранние роды

2 октября 2024, 01:18
Фото: 1MI
В Красноярском крае молодым матерям хотят выплачивать 100 тысяч рублей за рождение первого ребенка до 23 лет включительно.

С таким предложением выступила министр соцполитики края Ирина Пастухова. По ее мнению, обычно девушки получают образование уже до 23 лет, после чего устраиваются на работу и могут осознанно подходить к родительским обязанностям. Инициативу рассмотрят в первом чтении на сессии краевого заксобрания 10 октября.

В настоящее время в крае средний возраст матери при рождении первенца — 25 лет. Предварительно, в 2025 году на выплату смогут рассчитывать больше 3 850 женщин. Из краевого бюджета планируют выделить больше 42 миллионов рублей.

Кроме этого, в Красноярском крае продлят действие закона о получении маткапитала до 31 декабря 2030 года. Немного увеличится и сумма выплаты: при рождении третьего ребенка или последующих детей семья получит 185 тысяч рублей вместо 176 тысяч рублей, как было раньше.

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