Краснояркам до 23 лет предложили выплачивать по 100 тысяч за ранние роды

С таким предложением выступила министр соцполитики края Ирина Пастухова. По ее мнению, обычно девушки получают образование уже до 23 лет, после чего устраиваются на работу и могут осознанно подходить к родительским обязанностям. Инициативу рассмотрят в первом чтении на сессии краевого заксобрания 10 октября.