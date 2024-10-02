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Posted 2 октября, 11:53

Published 2 октября, 11:53

Modified 2 октября, 11:55

Updated 2 октября, 11:55

В Красноярске за два месяца молоко подорожало на 3-7 рублей

«Огромный дефицит»: почему в Красноярске выросли цены молоко

2 октября 2024, 11:53
Фото: 1MI

В Красноярске за два месяца молоко подорожало на 3-7 рублей

В Красноярске молоко подорожало на 3-7 рублей всего за два месяца. Рассказываем, с чем это связано.

По данным Красноярскстата, в конце июля средняя стоимость литра питьевого пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2% была 75,82 рубля. К сентябрю оно стало стоить в среднем 78,44 рубля. Литр пастеризованного молока в конце июля стоил 100, 63 рубля, в сентябре — уже 107,15 рубля.

Таким образом, всего за два месяца молоко подорожало на 3,4% — пастеризованное и на 6,6% — стерилизованное.

В торговой сети «Командор» объяснили изданию Ngs24.ru, что цены взлетели из-за дефицита сырья.

«На рынке в этом году сложился огромный дефицит сырого молока при растущем спросе. Всё это отражается на цене конечного продукта — молоке, молочной продукции и сливочном масле», — сообщили в сети.
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