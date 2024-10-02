Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в январе — сентябре выросли на 6,9%

Posted 2 октября, 10:08
Published 2 октября, 10:08
Modified 31 октября, 10:21
Updated 31 октября, 10:21
Пассажирооборот в сентябре 2024 года достиг 13 млрд пасс.-км, что на 2,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот снизился на 2,9%, до 3 млрд пасс.-км, в дальнем следовании — вырос на 3,9%, составив 10 млрд пасс.-км.
Всего за 9 месяцев 2024 года отправлено 956,3 млн пассажиров (+6,9% к аналогичному периоду 2023 года), из них в пригородном сообщении — 857,7 млн (+7,1%), в дальнем следовании — 98,6 млн (+5,3%).
Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 6,1% к уровню прошлого года и составил 112,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении — 26,5 млрд пасс.-км (+6%), в дальнем следовании — 85,8 млрд пасс.-км (+7,8%).