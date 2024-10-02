Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в январе — сентябре выросли на 6,9%

Пассажирооборот в сентябре 2024 года достиг 13 млрд пасс.-км, что на 2,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот снизился на 2,9%, до 3 млрд пасс.-км, в дальнем следовании — вырос на 3,9%, составив 10 млрд пасс.-км.