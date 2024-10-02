Походы в октябре: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

Posted 2 октября, 06:08
Published 2 октября, 06:08
Modified 2 октября, 06:10
Updated 2 октября, 06:10
Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.
Это прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа. Организаторы отметили, что этот поход подойдёт для людей с ОВЗ.
Это маршрут на 8 километров по красноярским Столбам. Во время похода участники посетят групп скал Воробушки и увидят скалы Цыпа, Жаба и Жаворонок. Продолжительность похода — 4 часа, старт в 10:00.
Этот поход по улицам города — это будет филатуристический флешмоб самого протяженного в мире туристско-почтового маршрута «Великая Северная экспедиция Беринга». Он займет всего час — с 18:00 до 19:00.
Это будет забег по лесной местности длиной 6,8 км с подъемом на высоту 400 метров. Он пройдет на Николаевской Сопке. Старт в 10:00.
Важно: зарегистрироваться нужно до 11 октября.
Маршрут включает в себя прогулку по экопарку «Гремячая грива», выход к Енисею у Свято-Успенского монастыря и подъем по тропе паломника на «Красивый берег». Весь путь составляет 10 километров и займет около 5 часов. Начало в 10:00.
Поход по новой благоустроенной тропе к скале Ермак стартует в 10:00. Участники пройдут около 4 километров — прогулка займет 4 часа.
Прогулка по тропе ГТО до Серебряниковского пруда в экопарке «Гремячая грива». Она начнется в 11:00 и займет 4 часа. Пройти предстоит восемь километров.
Еще один маршрут по «Красноярским Столбам» на 18 километров — по тропе от Восточных Столбов до Центральных через скалы Рассыпушка и Откликные. Начало в 10:00, поход займет 6 часов.
В ежегодный праздник отцов красноярцам предлагают пойти в поход на скалу Такмак по тропе Голубая горка. Прогулка в 5 километров займет около 4 часов. Начало похода в 11:00.
Этот маршрут подходит опытным путешественникам — предстоит прогулка в 22 километра на 7 часов с затяжным подъёмом. Начало в 10:00.
Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять воду, перекус и головной убор.
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