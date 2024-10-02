Походы в октябре: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

Маршрут включает в себя прогулку по экопарку «Гремячая грива», выход к Енисею у Свято-Успенского монастыря и подъем по тропе паломника на «Красивый берег». Весь путь составляет 10 километров и займет около 5 часов. Начало в 10:00.