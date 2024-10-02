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Posted 2 октября, 06:08

Published 2 октября, 06:08

Modified 2 октября, 06:10

Updated 2 октября, 06:10

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в октябре

Походы в октябре: 13 вариантов для прогулки по Красноярску и окрестностям

2 октября 2024, 06:08
Фото: vk.com/krashiking

Красноярцев зовут в походы по Красноярску и окрестностям в октябре

Команда «Красноярского хайкинга» поделилась расписанием походов на октябрь. Рассказываем, когда и куда можно отправиться погулять.

Участие в походе бесплатное, но на каждую прогулку нужно заранее зарегистрироваться — регистрация открывается за три дня до похода. Ссылки на регистрацию мы прикрепили к датам.

«Среда восхождения» — 9 октября, 16 октября, 23 октября и 30 октября

Это прогулка по экопарку «Гремячая грива». Старт в 19:30. Прогулка протяженностью три километра займет около 1,5 часа. Организаторы отметили, что этот поход подойдёт для людей с ОВЗ.

​​«Китайская стенка и Воробушки» — 6 октября

Это маршрут на 8 километров по красноярским Столбам. Во время похода участники посетят групп скал Воробушки и увидят скалы Цыпа, Жаба и Жаворонок. Продолжительность похода — 4 часа, старт в 10:00.

«Филатуристический поход» — 8 октября

Этот поход по улицам города — это будет филатуристический флешмоб самого протяженного в мире туристско-почтового маршрута «Великая Северная экспедиция Беринга». Он займет всего час — с 18:00 до 19:00.

«Городской Скайраннинг» — 13 октября

Это будет забег по лесной местности длиной 6,8 км с подъемом на высоту 400 метров. Он пройдет на Николаевской Сопке. Старт в 10:00.

Важно: зарегистрироваться нужно до 11 октября.

«Монастырская тропа» — 13 октября

Маршрут включает в себя прогулку по экопарку «Гремячая грива», выход к Енисею у Свято-Успенского монастыря и подъем по тропе паломника на «Красивый берег». Весь путь составляет 10 километров и займет около 5 часов. Начало в 10:00.

«Новой тропой на Ермак» — 15 октября

Поход по новой благоустроенной тропе к скале Ермак стартует в 10:00. Участники пройдут около 4 километров — прогулка займет 4 часа.

«Серебряниковский пруд» — 18 октября

Прогулка по тропе ГТО до Серебряниковского пруда в экопарке «Гремячая грива». Она начнется в 11:00 и займет 4 часа. Пройти предстоит восемь километров.

«Старая Китайская тропа» — 20 октября

Еще один маршрут по «Красноярским Столбам» на 18 километров — по тропе от Восточных Столбов до Центральных через скалы Рассыпушка и Откликные. Начало в 10:00, поход займет 6 часов.

«День отца» на скале Такмак — 20 октября

В ежегодный праздник отцов красноярцам предлагают пойти в поход на скалу Такмак по тропе Голубая горка. Прогулка в 5 километров займет около 4 часов. Начало похода в 11:00.

«Манская Стенка» — 27 октября

Этот маршрут подходит опытным путешественникам — предстоит прогулка в 22 километра на 7 часов с затяжным подъёмом. Начало в 10:00.

Всем, кто пойдет в поход, советуют одеваться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой. С собой лучше взять воду, перекус и головной убор.

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