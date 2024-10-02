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Posted 2 октября, 07:28

Published 2 октября, 07:28

Modified 2 октября, 07:37

Updated 2 октября, 07:37

После смерти 4 детей красноярцам рассказали, как использовать аэрозоли от насекомых

После смерти 4 детей красноярцам рассказали, как использовать аэрозоли от насекомых

2 октября 2024, 07:28
Фото: freepik.com
Сюжет
Отравление семьи
После гибели 4 детей в Красной Сопке в Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, как правильно использовать средства от насекомых.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. 26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.

После покупки средства от насекомых в Роспотребнадзоре советуют внимательно прочитать инструкцию по применению и обратить внимание на меры предосторожности при использовании аэрозолей.

Перед обработкой помещения в первую очередь необходимо убрать продукты и посуду, спрятать вещи и средства личной гигиены.

Мебель и крупную бытовую технику советуют отодвинуть от стен на 15-20 сантиметров. Вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Специалисты предупреждают, что во время обработки в доме не должно быть людей и животных, а двери и окна следует плотно закрыть.

В Роспотребнадзоре напоминают, что при использовании средств от насекомых нужно надеть очки для глаз, респиратор или маску для лица, а также резиновые перчатки.

Начинать обработку аэрозольным средством следует из дальней комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Сразу после обработки нужно покинуть помещение и тщательно вымыть руки с лицом.

После истечения времени, которое указано в инструкции, следует вернуться в дом, проверить помещение и провести влажную уборку.

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