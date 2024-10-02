После смерти 4 детей красноярцам рассказали, как использовать аэрозоли от насекомых

Posted 2 октября, 07:28
Published 2 октября, 07:28
Modified 2 октября, 07:37
Updated 2 октября, 07:37
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. 26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.
После покупки средства от насекомых в Роспотребнадзоре советуют внимательно прочитать инструкцию по применению и обратить внимание на меры предосторожности при использовании аэрозолей.
Перед обработкой помещения в первую очередь необходимо убрать продукты и посуду, спрятать вещи и средства личной гигиены.
Мебель и крупную бытовую технику советуют отодвинуть от стен на 15-20 сантиметров. Вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.
Специалисты предупреждают, что во время обработки в доме не должно быть людей и животных, а двери и окна следует плотно закрыть.
В Роспотребнадзоре напоминают, что при использовании средств от насекомых нужно надеть очки для глаз, респиратор или маску для лица, а также резиновые перчатки.
Начинать обработку аэрозольным средством следует из дальней комнаты, постепенно перемещаясь к выходу. Сразу после обработки нужно покинуть помещение и тщательно вымыть руки с лицом.
После истечения времени, которое указано в инструкции, следует вернуться в дом, проверить помещение и провести влажную уборку.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93