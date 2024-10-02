Сбербанк улучшил условия по вкладам для клиентов из Красноярского края

Posted 2 октября, 09:57
Published 2 октября, 09:57
Modified 2 октября, 09:59
Updated 2 октября, 09:59
Наиболее выгодную ставку по «СберВкладу» получат зарплатные клиенты, пенсионеры и все, кто тратит по картам Сбера 30 тысяч рублей в месяц, а также у кого оформлена подписка «СберПрайм».
По линейке «СберВклад», ставки на сроки до одного года распределяются следующим образом: от 7 до 9 месяцев — до 20% годовых, от 3 до 6 месяцев — до 18,5% годовых, от 10 месяцев до 1 года — до 18% годовых.
Клиенты премиальной карты «СберПервый» могут получить ставку 21% годовых на сроках 7-9 месяцев по линейкам «Сбервклад» и «Лучший%». Владельцы пакета «СберПремьер» могут получить максимальную ставку 20,5% годовых на тех же сроках.
По словам заместителя управляющего Красноярским отделением Сбера Светланы Туровец, Сбер сегодня является компанией, которой удается закрыть практически любые потребности человека.
«Мы регулярно работаем над новыми продуктами и инструментами, которые будут полезны для наших клиентов. Сегодня ставки по вкладам максимально привлекательны, особенно выгодно приумножить капитал могут те, кто комплексно обслуживается в Сбере: получает заработную плату или пенсию на карту Сбербанка, оплачивает покупки картой Сбера, пользуется нашими подписками. Открыть вклад можно как в Сбербанк Онлайн, так и в ближайшем офисе банка».
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