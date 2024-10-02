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Posted 2 октября, 06:43

Published 2 октября, 06:43

Modified 2 октября, 06:45

Updated 2 октября, 06:45

В конце октября красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя

В конце октября красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя. А когда отдыхать?

2 октября 2024, 06:43
Фото: 1MI

В конце октября красноярцев ждет шестидневная рабочая неделя

В конце месяца красноярцев и других жителей страны ждет шестидневная рабочая неделя. Публикуем календарь.

Длинная рабочая неделя начнется в понедельник, 28 октября, и закончится в субботу, 2 ноября. После будет два выходных: воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября, — День народного единства.

Фото: prmira.ru

Затем начнется короткая рабочая неделя, состоящая из четырех дней — 5, 6, 7 и 8 ноября.

  • Суббота стала рабочей из-за переноса выходного на 30 апреля. Тогда жители отдыхали с 28 апреля по 1 мая без перерыва.
  • Ранее мы публиковали график выходных и праздничных дней уже на 2025 год.
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