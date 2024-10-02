В Красноярске «Москвич» сбил двух людей на остановке

Кадрами с места аварии поделился сегодня «ЧП Красноярск». В ГАИ рассказали «Проспекту Мира», что 35-летний водитель ехал на «Москвиче» со стороны проспекта Свободного по улице Маерчака. В один момент он не справился с управлением и влетел в «Хонду», которая затем врезалась в «Тойоту», затем «Москвич» сбил двоих пешеходов.