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Posted 2 октября, 09:23

Published 2 октября, 09:23

Modified 2 октября, 09:40

Updated 2 октября, 09:40

В Красноярске «Москвич» сбил двух людей на остановке

В Красноярске «Москвич» сбил двух людей на остановке

2 октября 2024, 09:23
Фото: ЧП Красноярск
На улице Маерчака в Красноярске произошла авария 29 сентября. Машина вылетела на остановку протаранила две припаркованные машины и снесла двух пешеходов — их пришлось госпитализировать.

Кадрами с места аварии поделился сегодня «ЧП Красноярск». В ГАИ рассказали «Проспекту Мира», что 35-летний водитель ехал на «Москвиче» со стороны проспекта Свободного по улице Маерчака. В один момент он не справился с управлением и влетел в «Хонду», которая затем врезалась в «Тойоту», затем «Москвич» сбил двоих пешеходов.

Фото: ЧП Красноярск

Водитель, как сообщают в полиции, находился в машине один и был трезвым, он не пострадал.

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#Владислав Савончик#Происшествия#ДТП#Красноярск#Авария#Пешеходы#Машина#ГАИ
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