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Posted 2 октября, 02:01

Published 2 октября, 02:01

Modified 2 октября, 02:01

Updated 2 октября, 02:01

В Красноярске таксиста отстранили от работы после гибели клиентки. Он влетел в столб

В Красноярске таксиста отстранили от работы после гибели клиентки. Он влетел в столб

2 октября 2024, 02:01
Фото: t.me/gibdd124
В Красноярске отстранили от работы таксиста, который влетел в столб в Ветлужанке. Пассажирка, сидевшая на заднем сидении, погибла.

Все произошло 30 сентября в районе улице Елены Стасовой, 25. По версии полиции, 39-летний водитель такси ехал на KIA в сторону Высотной и влетел в опору электроосвещения.

От полученных травм 74-летняя пассажирка скончалась в скорой помощи. Выяснилось, что женщина ехала на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности.

В пресс-службе «Яндекс. Такси» сообщили Ngs24, что водителя такси отстранили от заказов. В настоящее время устанавливаются подробности ДТП.

Также утверждается, что представители сервиса «Яндекс. Такси» связались с родными погибшей для страховых выплат.

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