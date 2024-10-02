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Posted 2 октября, 12:56

Published 2 октября, 12:56

Modified 2 октября, 12:58

Updated 2 октября, 12:58

В Красноярске в магазине долларовых миллиардеров продают гнилые овощи с насекомыми

В Красноярске в магазине долларовых миллиардеров продают гнилые овощи с насекомыми

2 октября 2024, 12:56
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk
В магазине «Светофор» покупатели заметили сгнившие фрукты и овощи — их облепили насекомые. Сеть принадлежит одной из богатейших семей Красноярского края.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, нарушения заметили в точке на Аральской. Жалобу в ведомство написал покупатель.

«С порога покупателей встречает неприятный запах гнилых фруктов, который пронизывает весь магазин. В продаже яблоки и помидоры, которые практически полностью сгнили в коробках. Особенно шокирует количество мелких мушек, которые слоем покрыли некоторые яблоки», — написал красноярец.

На видео, утверждает житель, мушки «уже частично разлетелись» из-за близкой съемки.

Видео: t.me/rospotrebnadzor_krsk.

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа такой продукции и наличие насекомых в магазине — это нарушение. За это ООО «Торгсервис 324», одному из юрлиц дискаунтеров, вынесли предостережение.

  • Из открытых данных следует, что основными учредителями «Торгсервис 324» являются члены семьи Шнайдер, основатели сети «Светофор».
  • «ПМ» включал Шнайдеров в свой рейтинг самых богатых бизнесменов Красноярского края — семья заняло четвертое место.
  • В 2024 году 57-летний Сергей Шнайдер стал долларовым миллиардером. Его состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов.
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