Электробус «Генерал» уезжает из Красноярска. Он проходил тест и возил бесплатно

Posted 2 октября, 02:53
Published 2 октября, 02:53
Modified 2 октября, 09:43
Updated 2 октября, 09:43
Электробус тестировали в нескольких городах России. Недавно испытания завершились в Екатеринбурге. По данным портала auto.66.ru, после сильного дождя у электробуса разгерметизировался один из блоков охлаждения тяговых батарей. Из-за технической неисправности «Генерал» не работал 20 дней. В результате электробус пробыл там на линии только 14 дней.
Как рассказали в департаменте горхозяйства и транспорта, «Генерал» закончил испытания в Красноярске. В ближайшее время его отправят на обкатку в Томск.
Пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова сообщила «Проспекту Мира», что электробус показал себя хорошо.
«На автотранспортном предприятии оценили результаты испытаний на „хорошо“. Если город будет приобретать электробусы, то „Генерал“, конечно, рассмотрят в качестве одного из вариантов».
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