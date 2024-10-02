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Posted 2 октября, 02:53

Published 2 октября, 02:53

Modified 2 октября, 09:43

Updated 2 октября, 09:43

Электробус «Генерал» уезжает из Красноярска. Он проходил тест и возил бесплатно

Электробус «Генерал» уезжает из Красноярска. Он проходил тест и возил бесплатно

2 октября 2024, 02:53
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk
В Красноярске новый электробус «Генерал» убрали с линии. Он только проходил испытания.

Новый электробус «Генерал» вышел на линию в Красноярске в середине сентября. Он бесплатно возил пассажиров с 6:30 до 19:30 от «Академии биатлона» до остановки «Микрорайон Солнечный».

Электробус тестировали в нескольких городах России. Недавно испытания завершились в Екатеринбурге. По данным портала auto.66.ru, после сильного дождя у электробуса разгерметизировался один из блоков охлаждения тяговых батарей. Из-за технической неисправности «Генерал» не работал 20 дней. В результате электробус пробыл там на линии только 14 дней.

Как рассказали в департаменте горхозяйства и транспорта, «Генерал» закончил испытания в Красноярске. В ближайшее время его отправят на обкатку в Томск.

Пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова сообщила «Проспекту Мира», что электробус показал себя хорошо.

«На автотранспортном предприятии оценили результаты испытаний на „хорошо“. Если город будет приобретать электробусы, то „Генерал“, конечно, рассмотрят в качестве одного из вариантов».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Общественный транспорт#Электробус
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