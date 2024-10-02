Электробус «Генерал» уезжает из Красноярска. Он проходил тест и возил бесплатно

Электробус тестировали в нескольких городах России. Недавно испытания завершились в Екатеринбурге. По данным портала auto.66.ru, после сильного дождя у электробуса разгерметизировался один из блоков охлаждения тяговых батарей. Из-за технической неисправности «Генерал» не работал 20 дней. В результате электробус пробыл там на линии только 14 дней.