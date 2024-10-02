prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 09:05

Published 2 октября, 09:05

Modified 2 октября, 09:12

Updated 2 октября, 09:12

В Красноярском крае крупный производитель хлеба временно закрыл производство

В Красноярском крае крупный производитель хлеба временно закрыл производство

2 октября 2024, 09:05
Фото: 1MI
Компания «ДиХлеб» временно приостановила работу. Это один из крупных производителей хлеба в Красноярском крае.

Дивногорский хлебозавод основан в 2010 году. Компания «ДиХлеб» поставляет продукцию в Дивногорск, Красноярск и близлежащие населенные пункты. Компания является одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в крае.

Гендиректор «ДиХлеб» Евгений Демидов рассказал ТАСС, что из-за споров с собственником здания работа производства приостановлена.

Демидов объяснил, что в здании, которое компания арендовала под завод в Дивногорске, отключили электричество. Уйти в другое помещение компания не может, так как все оборудование установлено в арендованном здании.

По словам гендиректора «ДиХлеб», возобновить производство планируют до конца ноября. Продукция на прилавки магазинов будет возвращаться постепенно.

Арендодатель помещения, компания «Вега», в разговоре с ТАСС заявил, что не готов комментировать ситуацию. При этом в компании уточнили, что завод не платил за электроэнергию.

  • До этого мы рассказывали, что в Красноярском крае в ближайшее время подорожает хлеб и хлебобулочные изделия. Ожидается, что цены вырастут в конце октября — начале ноября 2024 года.
Читайте также:
Картошку не могут собрать из-за дождей, а зерно портится. Что будет с урожаем в крае?В красноярских магазинах хлеб подорожал на 30%. И может подорожать ещеУзнаете, когда купите: в крае производитель хлеба скрыл дату изготовления
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Производство#Дивногорск#Красноярский край#Завод#Хлеб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика