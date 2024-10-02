В Красноярском крае крупный производитель хлеба временно закрыл производство

Posted 2 октября, 09:05
Published 2 октября, 09:05
Modified 2 октября, 09:12
Updated 2 октября, 09:12
Дивногорский хлебозавод основан в 2010 году. Компания «ДиХлеб» поставляет продукцию в Дивногорск, Красноярск и близлежащие населенные пункты. Компания является одним из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в крае.
Гендиректор «ДиХлеб» Евгений Демидов рассказал ТАСС, что из-за споров с собственником здания работа производства приостановлена.
Демидов объяснил, что в здании, которое компания арендовала под завод в Дивногорске, отключили электричество. Уйти в другое помещение компания не может, так как все оборудование установлено в арендованном здании.
По словам гендиректора «ДиХлеб», возобновить производство планируют до конца ноября. Продукция на прилавки магазинов будет возвращаться постепенно.
Арендодатель помещения, компания «Вега», в разговоре с ТАСС заявил, что не готов комментировать ситуацию. При этом в компании уточнили, что завод не платил за электроэнергию.
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