В Красноярском крае подросток зарезал свою опекуншу. После убийства он лег спать

Posted 2 октября, 03:59
Published 2 октября, 03:59
Modified 2 октября, 05:13
Updated 2 октября, 05:13
По версии следствия, подросток проживал в приемной семье с 2013 года. Вечером 1 октября между несовершеннолетним и опекуном случился конфликт.
Во время ссоры подросток схватил нож и несколько раз ударил 54-летнюю женщину в область шеи и грудной клетки.
Как сообщили в СК, в этот момент в квартире была мать погибшей, она слышала конфликт, но тело дочери обнаружила только утром 2 октября.
«Проспекту Мира» в СК рассказали, что после убийства подросток ушел на улицу, после чего вернулся домой и лег спать. Утром 2 октября юноша пошел в школу.
В прокуратуре уточнили, что подростка задержали во время школьного урока. Как утверждают следователи, юноша учился в коррекционном классе и страдал психическим заболеванием. Сейчас подростка допрашивают.
В полиции заявили, что семья, в которой воспитывался несовершеннолетний, была признана находящейся в социально опасном положении. В отношении подростка возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ).
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93