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Posted 2 октября, 03:59

Published 2 октября, 03:59

Modified 2 октября, 05:13

Updated 2 октября, 05:13

В Красноярском крае 15-летний подросток зарезал свою опекуншу

В Красноярском крае подросток зарезал свою опекуншу. После убийства он лег спать

2 октября 2024, 03:59
Фото: t.me/mvd_24

В Красноярском крае 15-летний подросток зарезал свою опекуншу

В Красноярском крае в Железногорске произошло убийство 54-летней женщины. В убийстве подозревают ее приемного 15-летнего сына.

По версии следствия, подросток проживал в приемной семье с 2013 года. Вечером 1 октября между несовершеннолетним и опекуном случился конфликт.

Во время ссоры подросток схватил нож и несколько раз ударил 54-летнюю женщину в область шеи и грудной клетки.

Как сообщили в СК, в этот момент в квартире была мать погибшей, она слышала конфликт, но тело дочери обнаружила только утром 2 октября.

«Проспекту Мира» в СК рассказали, что после убийства подросток ушел на улицу, после чего вернулся домой и лег спать. Утром 2 октября юноша пошел в школу.

В прокуратуре уточнили, что подростка задержали во время школьного урока. Как утверждают следователи, юноша учился в коррекционном классе и страдал психическим заболеванием. Сейчас подростка допрашивают.

В полиции заявили, что семья, в которой воспитывался несовершеннолетний, была признана находящейся в социально опасном положении. В отношении подростка возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ).

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Убийство#Красноярский край#Подросток#Железногорск#СК#МВД#Уголовное дело
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