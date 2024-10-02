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Posted 2 октября, 10:15

Published 2 октября, 10:15

Modified 2 октября, 10:23

Updated 2 октября, 10:23

Зарезавший опекуншу в Железногорске подросток назвал причину убийства

Зарезавший опекуншу в Железногорске подросток назвал причину убийства

2 октября 2024, 10:15
Фото: Прокуратура Красноярского края / МВД 24
В Железногорске Красноярского края 15-летний парень назвал следователям причину убийства опекунши. Детали раскрыли в краевом СК.

На допросе подросток заявил, что все произошло из-за конфликта 54-летней женщины со своей 86-летней матерью. Бабушка попросила помощи у своей дочери и начала кричать, затем они обе стали ругаться. Мальчик заявил, что женщина и раньше «обижала» бабушку. Он захотел защитить бабушку, поэтому взял на кухне нож и два раза ударил опекуншу.

После убийства подросток ушел на улицу, после чего вернулся домой и лег спать. Все это время в квартире в соседней комнате находилась бабушка, у которой есть проблемы со слухом и зрением. Утром 2 октября, когда юноша пошел в школу, женщина обнаружила тело дочери и вызвала полицию. После этого юношу задержали.

Против подростка возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ).

Издание sibnovosti.ru узнало, какая характеристика была в школе о мальчике. Заявляется, что на уроках он вел себя тихо и спокойно, учителя на него не жаловалась. Он был стеснительным, вел себя отстраненно и был эмоционально сдержан.

В прокуратуре информация другая — семью, в которой воспитывался с 4 лет мальчик, с 2023 года признана находящейся в социально опасном положении, так как подросток проявлял агрессию в отношении сверстников.

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