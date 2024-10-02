Зарезавший опекуншу в Железногорске подросток назвал причину убийства

После убийства подросток ушел на улицу, после чего вернулся домой и лег спать. Все это время в квартире в соседней комнате находилась бабушка, у которой есть проблемы со слухом и зрением. Утром 2 октября, когда юноша пошел в школу, женщина обнаружила тело дочери и вызвала полицию. После этого юношу задержали.