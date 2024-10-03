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Posted 3 октября, 09:35

Published 3 октября, 09:35

Modified 3 октября, 13:27

Updated 3 октября, 13:27

Архитектор заявил, что после перекрытия Маркса ничего не произошло. Жители поспорили

Архитектор заявил, что после перекрытия Маркса ничего не произошло. Жители поспорили

3 октября 2024, 09:35
Фото: prmira.ru
Красноярец и архитектор Антон Шаталов считает, что после перекрытия Маркса не произошел «коллапс и паралич». Многие жители с ним не согласились.

В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны.

Красноярцы с первого дня перекрытия стоят по утрам в пробках на Коммунальном мосту, а сотрудники полиции стали активнее искать нарушителей парковки в центре города.

Шаталов посвятил этому пост в своем телеграм-канале. Он написал, что после перекрытия Маркса из-за строительства метро «ничего не произошло».

«Закрыли целую четырехполосную улицу в центре города на самом загруженном участке. И что произошло? Коллапс, паралич, ужас и кошмар? А ничего не произошло. Люди мгновенно нашли другие пути и переориентировались на них».

Шаталов пишет, что это говорит о том, что «приемы дорожной диеты» будут «прекрасно работать» в Красноярске.

«Если убрать по полосе на Ленина и Маркса, расширить тротуары, сделать островки безопасности и короткие фазы у светофоров — город продолжит нормально функционировать. А главное, центр станет приятнее, тише и удобнее».

Пост Шаталова репостнули в каналы «Бал дебютанток» и «Профессиональная горожанка». В комментариях многие не согласились с архитектором насчет того, что перекрытие никак не повлияло на ситуацию в центре.

«А давайте сначала устроимся на работу в офис, в центре. Ну так, чтобы увидеть разницу в получасовой поездке на работу и полуторачасовой — из-за отсутствия парковок и объезда по светофорам, которые горят зеленым 12 секунд».
«Ну да, совсем там пробки нет. Каждый день наблюдаю как всё стоит!».
«Эта запись для меня выглядит примерно так: Человеку не посчастливилось потерять руку, но смотрите, он живет дальше и справляется. Давайте всем ноги ампутируем!»
«Некто Шаталов вообще в центр заезжал?»
«Хорошо, наверное, не работать в центре города».

Другим не понравилась изменения, которые предложил архитектор.

«Какой бред, убрать по полосе, на основных дорожных артериях. В будние дни, большинство работающих, в центре не гуляют, а у многих, маршрут, работа–дом идет через центр и никак иначе».
«Надо сначала сделать все для удобства людей передвигаться по своим нуждам, а потом дороги сужать и тротуары расширять».

Однако были и те, кто с архитектором согласился, и выдвигал свои идеи, как сделать центр города приятнее.

«Добавить сюда ликвидацию П и Г-образных переходов на Горького, и будет все ок!»
«Парковку сделайте бесплатную, тогда приятнее станет».
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