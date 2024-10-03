Архитектор заявил, что после перекрытия Маркса ничего не произошло. Жители поспорили

Posted 3 октября, 09:35
Published 3 октября, 09:35
Modified 3 октября, 13:27
Updated 3 октября, 13:27
В Красноярске в ночь с 9 на 10 августа движение по Карла Маркса перекрыли на четырёх участках. Проспект Мира стал односторонним от Профсоюзов до Парижской Коммуны.
Красноярцы с первого дня перекрытия стоят по утрам в пробках на Коммунальном мосту, а сотрудники полиции стали активнее искать нарушителей парковки в центре города.
Шаталов посвятил этому пост в своем телеграм-канале. Он написал, что после перекрытия Маркса из-за строительства метро «ничего не произошло».
«Закрыли целую четырехполосную улицу в центре города на самом загруженном участке. И что произошло? Коллапс, паралич, ужас и кошмар? А ничего не произошло. Люди мгновенно нашли другие пути и переориентировались на них».
Шаталов пишет, что это говорит о том, что «приемы дорожной диеты» будут «прекрасно работать» в Красноярске.
«Если убрать по полосе на Ленина и Маркса, расширить тротуары, сделать островки безопасности и короткие фазы у светофоров — город продолжит нормально функционировать. А главное, центр станет приятнее, тише и удобнее».
Пост Шаталова репостнули в каналы «Бал дебютанток» и «Профессиональная горожанка». В комментариях многие не согласились с архитектором насчет того, что перекрытие никак не повлияло на ситуацию в центре.
«А давайте сначала устроимся на работу в офис, в центре. Ну так, чтобы увидеть разницу в получасовой поездке на работу и полуторачасовой — из-за отсутствия парковок и объезда по светофорам, которые горят зеленым 12 секунд».
«Ну да, совсем там пробки нет. Каждый день наблюдаю как всё стоит!».
«Эта запись для меня выглядит примерно так: Человеку не посчастливилось потерять руку, но смотрите, он живет дальше и справляется. Давайте всем ноги ампутируем!»
«Некто Шаталов вообще в центр заезжал?»
«Хорошо, наверное, не работать в центре города».
Другим не понравилась изменения, которые предложил архитектор.
«Какой бред, убрать по полосе, на основных дорожных артериях. В будние дни, большинство работающих, в центре не гуляют, а у многих, маршрут, работа–дом идет через центр и никак иначе».
«Надо сначала сделать все для удобства людей передвигаться по своим нуждам, а потом дороги сужать и тротуары расширять».
Однако были и те, кто с архитектором согласился, и выдвигал свои идеи, как сделать центр города приятнее.
«Добавить сюда ликвидацию П и Г-образных переходов на Горького, и будет все ок!»
«Парковку сделайте бесплатную, тогда приятнее станет».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93