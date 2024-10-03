Банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых

Купить квартиру на вторичном рынке по базовой программе можно по ставке от 21,9% годовых, а если нет первоначального взноса — от 22,7% годовых. Как пишут «Новые Известия», чтобы получить ее, нужно выполнить ряд условий, например, оформить подписку «Домклик Плюс», которая стоит 0,5% от занимаемой суммы. Например, если взяли в банке 10 млн, за подписку придется отдать почти 50 тысяч рублей. Плюс страховка.