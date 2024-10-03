Банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых

Posted 3 октября, 06:51
Published 3 октября, 06:51
Modified 3 октября, 06:53
Updated 3 октября, 06:53
Купить квартиру на вторичном рынке по базовой программе можно по ставке от 21,9% годовых, а если нет первоначального взноса — от 22,7% годовых. Как пишут «Новые Известия», чтобы получить ее, нужно выполнить ряд условий, например, оформить подписку «Домклик Плюс», которая стоит 0,5% от занимаемой суммы. Например, если взяли в банке 10 млн, за подписку придется отдать почти 50 тысяч рублей. Плюс страховка.
Для всех остальных клиентов ставки в «Сбере» начинаются от 24% годовых. В реальности же с учетом надбавок банка, дополнительных платежей и страховок проценты по ипотеке достигают 35% годовых.
Аналогично по другим программам. Минимальная ставка на покупку жилья в новостройке, если не подходите под программы господдержки, — от 22,2%. На покупку дома — от 21,9%. На приобретение дачи — от 22,7%. На строительство дома — от 23,1%.
В других банках ставки по ипотечным кредитам начинаются в среднем от 21,9% годовых. Альфа-банк предлагает такую ставку на покупку жилья и на первичном, и на вторичном рынке при условии, что первоначальный взнос не ниже 20%. От 24,7% начинаются процентные ставки по ипотеке в ВТБ.
Банки предлагают заемщикам установить «свою ставку» и снизить рыночную до 12% годовых. Но за такую опцию придется заплатить банку. Платеж зависит от суммы займа. Если берете у банка 10 млн, почти 3 млн придется отдать за снижение ставки.
Статистики за сентябрь пока нет, но в августе люди влезали в ипотеки, даже с запредельными ставками. По данным ЦБ, банки выдали ипотеки на 179,4 млрд рублей. Рост выдачи ипотек за месяц — почти на 5%.
Опрошенные «Новыми Известиями» эксперты отмечают, что сейчас брать ипотеку может только человек с очень большими доходами и первоначальным взносом более 50%. Например, если продали старую однушку и хотите купить двушку.
«При таких заградительных процентах ее могут взять лишь те, кто рассчитывает погасить кредит через несколько месяцев. И срок здесь даже не полгода, а максимум 3-4 месяца», — отметил Алексей Гусев, генеральный директор «Главстрой-Недвижимости».
По его словам, по рыночным ставкам взять ипотеку могут только люди, которые покупают «убитые» квартиры, ремонтируют их и перепродают на 20% дороже. Но даже эта схема при ставке 35% годовых больше не работает.
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