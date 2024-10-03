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Posted 3 октября, 05:14

Published 3 октября, 05:14

Modified 3 октября, 05:27

Updated 3 октября, 05:27

Глава ЛДПР Слуцкий отреагировал на приговор депутата Глискова

Глава ЛДПР Слуцкий отреагировал на приговор депутата Глискова

3 октября 2024, 05:14
Фото: пресс-служба ЛДПР
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий отреагировал на приговор депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова, которому дали 10 лет строгого режима и назначили 10 миллионов рублей штрафа по делу о получении взятки.

В телеграм-канале партии сообщили, что их юристы работают над делом и готовятся подавать апелляции. Сам Слуцкий назвал обвинение надуманным, «подтвержденным только свидетельскими показаниями людей, которые находятся под уголовным преследованием».

«Партийные юристы продолжают работать над делом, будем бороться, подавать апелляции. Если понадобится — поможем выплатить штраф. Но посадить на такой срок из-за надуманных обвинений не позволим!» — цитируют председателя ЛДПР в телеграм канале партии.

Уголовное дело против Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей. За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.

«Проспект Мира» был на суде и собрал реакции на приговор. Политолог Алексей Аксютенко и бывший депутат Владимир Владимиров назвали странным, что Глискова не пришли поддержать сопартийцы и товарищи.

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