Глава ЛДПР Слуцкий отреагировал на приговор депутата Глискова

Posted 3 октября, 05:14
Published 3 октября, 05:14
Modified 3 октября, 05:27
Updated 3 октября, 05:27
В телеграм-канале партии сообщили, что их юристы работают над делом и готовятся подавать апелляции. Сам Слуцкий назвал обвинение надуманным, «подтвержденным только свидетельскими показаниями людей, которые находятся под уголовным преследованием».
«Партийные юристы продолжают работать над делом, будем бороться, подавать апелляции. Если понадобится — поможем выплатить штраф. Но посадить на такой срок из-за надуманных обвинений не позволим!» — цитируют председателя ЛДПР в телеграм канале партии.
Уголовное дело против Глискова завели осенью 2023 года. Прокурор запрашивал для депутата 14 лет строгого режима и штраф 10 миллионов рублей.
По версии следствия, в период с марта по май 2017 года Глисков через посредника потребовал от замруководителя «КрайДЭО» Самеда Юсубова дать ему взятку — 5 миллионов рублей. За деньги он якобы обещал «покровительство и действия и бездействия в пользу взяткодателя». Утверждается, что замруководителя передал часть взятки — миллион — через посредников.
«Проспект Мира» был на суде и собрал реакции на приговор. Политолог Алексей Аксютенко и бывший депутат Владимир Владимиров назвали странным, что Глискова не пришли поддержать сопартийцы и товарищи.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93