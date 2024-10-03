Красноярские риэлторы присоединились к акции «Доброшрифт» для поддержки детей с ДЦП

Posted 3 октября, 03:24
Published 3 октября, 03:24
Modified 3 октября, 03:26
Updated 3 октября, 03:26
Представители компании планируют привлечь до 10 тысяч риэлторов и сотрудников к сбору средств, а также призвать риэлторское коммьюнити и клиентов к поддержке информационной кампании.
Проект призван помочь детям с церебральным параличом. Дети с ДЦП разработали специальные прописи, а дизайнеры создали из них уникальный шрифт, который состоит из букв, написанных с большим трудом и усердием.
«Мы разделяем ценности „Доброшрифта“. Взять ручку и написать слово „Дом“ — так просто и быстро! Но детям с ДЦП на это может потребоваться несколько часов. Для многих это — открытие. Мы хотим, чтобы больше людей смогли присоединиться к эстафете добра и помочь маленьким героям и их семьям», — отмечает Юлия Бочарникова, исполнительный директор компании «Этажи».
2 октября, в День поддержки людей с церебральным параличом, компания «Этажи» символически изменит логотипы на своих онлайн-платформах, «переодев» их в шрифт, созданный детьми.
Это призыв обратить внимание на проблему. Также среди риэлторов и сотрудников компания запустит сбор средств, которые пойдут на покупку медицинского оборудования и помощь детям с церебральным параличом, проживающих на всей территории России.
«Компания „Этажи“ регулярно поддерживает федеральные активности, ведь нам очень важно не только делать свою работу, но и вносить вклад в развитие общества», — подчёркивает Юлия Бочарникова.
Участие в такой акции позволит поддержать детей с двигательными нарушениями и сподвигнуть общественность проявлять больше внимания к сложностям, которые юные герои вынуждены преодолевать каждый день.
Сбор средств открыт по ссылке, присоединиться может каждый желающий: https://podarokangelu.com/payment/3047.
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