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Posted 3 октября, 02:21

Published 3 октября, 02:21

Modified 3 октября, 02:21

Updated 3 октября, 02:21

Красноярцы смогут увидеть самую яркую комету за последние 30 лет. Когда?

Красноярцы смогут увидеть самую яркую комету за последние 30 лет. Когда?

3 октября 2024, 02:21
Фото: t.me/reshetnevuniversity
Жители Красноярска в октябре смогут увидеть самую яркую комету за последние 30 лет. Речь идет о комете C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS).

Как рассказали в обсерватории Решетнева, 12 октября комета будет пролетать всего в 70 миллионах километрах от Земли. С этого момента в течение 10-15 дней комету можно будет увидеть на вечернем небе сразу после захода Солнца.

Фото: t.me/reshetnevuniversity

8 октября красноярцы смогут стать свидетелями метеорного потока Дракониды. За последнее столетие периодический поток дал два коротких звездных дождя — в 1933 и 1946 году. Смотреть следует в сторону созвездия Дракона.

Фото: t.me/reshetnevuniversity

21 октября ожидается еще один звездный дождь. В этот день своего максимума достигнет метеорный поток Ориониды.

В обсерватории Решетнева советуют наблюдать за звездным дождем после полуночи, когда Орион высоко взойдет над горизонтом.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Астрономия#Комета#Университет Решетнева
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