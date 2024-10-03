Красноярцы смогут увидеть самую яркую комету за последние 30 лет. Когда?

Posted 3 октября, 02:21
Published 3 октября, 02:21
Modified 3 октября, 02:21
Updated 3 октября, 02:21
Как рассказали в обсерватории Решетнева, 12 октября комета будет пролетать всего в 70 миллионах километрах от Земли. С этого момента в течение 10-15 дней комету можно будет увидеть на вечернем небе сразу после захода Солнца.
8 октября красноярцы смогут стать свидетелями метеорного потока Дракониды. За последнее столетие периодический поток дал два коротких звездных дождя — в 1933 и 1946 году. Смотреть следует в сторону созвездия Дракона.
21 октября ожидается еще один звездный дождь. В этот день своего максимума достигнет метеорный поток Ориониды.
В обсерватории Решетнева советуют наблюдать за звездным дождем после полуночи, когда Орион высоко взойдет над горизонтом.
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