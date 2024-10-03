Жители края отравились шаурмой. Владельца кафе будут судить

Posted 3 октября, 11:17
Published 3 октября, 11:17
Modified 3 октября, 13:30
Updated 3 октября, 13:30
Отравления произошли в июле 2024 года. Девять жителей обратились в больницу 19 июля — все они покупали шаурму в кафе «Глиссар» на Абаканской, 51.
Летом Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование — тогда выяснили, что на мясо и колбасу в кафе не было сопроводительных документов, на продуктах не было маркировки, влажная уборка в кафе не проводилась. Заведение закрыли на 90 дней.
Как сообщили в СК, среди девяти отравившихся был 3-летний ребенок. По результатам обследования у всех пациентов была диагностирована острая кишечная инфекция, бактериальная кишечная инфекция и сальмонеллез.
В ходе проверки специалисты выяснили, что помимо прошлых нарушений в кафе работали сотрудники без санитарных книжек.
Отбор проб продуктов, осмотр помещений и поверхностей показал наличие бактерий сальмонелл, кишечной палочки и золотистого стафилококка.
Против владельца кафе возбудили и расследовали уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).
Материалы направили в прокуратуру, а затем передадут в суд для рассмотрения.
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