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Posted 3 октября, 11:17

Published 3 октября, 11:17

Modified 3 октября, 13:30

Updated 3 октября, 13:30

Жители края отравились шаурмой. Владельца кафе будут судить

Жители края отравились шаурмой. Владельца кафе будут судить

3 октября 2024, 11:17
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk / СК Красноярского края
В Минусинске будут судить владельца кафе, в котором отравились девять жителей. В продуктах из заведения нашли бактерии сальмонелл, кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Отравления произошли в июле 2024 года. Девять жителей обратились в больницу 19 июля — все они покупали шаурму в кафе «Глиссар» на Абаканской, 51.

Летом Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование — тогда выяснили, что на мясо и колбасу в кафе не было сопроводительных документов, на продуктах не было маркировки, влажная уборка в кафе не проводилась. Заведение закрыли на 90 дней.

Как сообщили в СК, среди девяти отравившихся был 3-летний ребенок. По результатам обследования у всех пациентов была диагностирована острая кишечная инфекция, бактериальная кишечная инфекция и сальмонеллез.

В ходе проверки специалисты выяснили, что помимо прошлых нарушений в кафе работали сотрудники без санитарных книжек.

Отбор проб продуктов, осмотр помещений и поверхностей показал наличие бактерий сальмонелл, кишечной палочки и золотистого стафилококка.

Фото: СК Красноярского края

Против владельца кафе возбудили и расследовали уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ).

Материалы направили в прокуратуру, а затем передадут в суд для рассмотрения.

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