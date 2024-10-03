Жители края отравились шаурмой. Владельца кафе будут судить

Летом Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование — тогда выяснили, что на мясо и колбасу в кафе не было сопроводительных документов, на продуктах не было маркировки, влажная уборка в кафе не проводилась. Заведение закрыли на 90 дней.