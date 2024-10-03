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Posted 3 октября, 10:26

Published 3 октября, 10:26

Modified 3 октября, 11:22

Updated 3 октября, 11:22

Несколько школ Красноярска полностью ушли на дистант из-за ОРВИ и пневмонии

Несколько школ Красноярска полностью ушли на дистант из-за ОРВИ и пневмонии

3 октября 2024, 10:26
Фото: 1MI
Несколько школ Красноярска полностью перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и пневмонией.

Как сообщили «Проспекту Мира» родители учеников школ №153 и №155, в их школах на дистант перевели все классы — с 1 по 11. Классные руководители прислали об этом сообщения в чат с родителями.

«Уважаемые родители! В связи с увеличением количества заболевших пневмонией, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, в период с 4 октября 2024 по 13 октября 2024 образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий с 1 по 11 класс», — сказано в сообщении.
Фото: prmira.ru

До этого в школе №155 на дистанционное обучение перевели только пятые классы. Минимум у двух учеников из этих классов развилась пневмония.

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Еще на дистант ушли практически все классы гимназии «Универс», сообщает радио «Красноярск Главный». На карантин на 10 дней посадили старшую и среднюю школу.

По словам родителей, как минимум у 10 учеников официально подтверждён диагноз внебольничная пневмония.

Фото: t.me/radio1028fm

Младшая школа гимназии находится в другом корпусе. — там на карантин закрыты два класса. Остальные дети пока ходят на занятия.

  • На прошлой неделе в школах края 17 классов перевели на дистант, а в детсаду закрыли одну группу. Причиной стало отсутствие больше 20% из-за ОРВИ.
  • Как говорит глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, осень — еще не пик заболеваемости ОРВИ. Начало сезонного эпидемического подъема ожидается в январе–феврале 2025 года.
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