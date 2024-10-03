Несколько школ Красноярска полностью ушли на дистант из-за ОРВИ и пневмонии

Posted 3 октября, 10:26
Published 3 октября, 10:26
Modified 3 октября, 11:22
Updated 3 октября, 11:22
Как сообщили «Проспекту Мира» родители учеников школ №153 и №155, в их школах на дистант перевели все классы — с 1 по 11. Классные руководители прислали об этом сообщения в чат с родителями.
«Уважаемые родители! В связи с увеличением количества заболевших пневмонией, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья обучающихся, в период с 4 октября 2024 по 13 октября 2024 образовательный процесс будет организован с применением дистанционных технологий с 1 по 11 класс», — сказано в сообщении.
До этого в школе №155 на дистанционное обучение перевели только пятые классы. Минимум у двух учеников из этих классов развилась пневмония.
Еще на дистант ушли практически все классы гимназии «Универс», сообщает радио «Красноярск Главный». На карантин на 10 дней посадили старшую и среднюю школу.
По словам родителей, как минимум у 10 учеников официально подтверждён диагноз внебольничная пневмония.
Младшая школа гимназии находится в другом корпусе. — там на карантин закрыты два класса. Остальные дети пока ходят на занятия.
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