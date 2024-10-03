Новый штамм ковида XEC нашли в России. Насколько он опасен и какие симптомы?

Что за новый штамм XEC и когда он появился

Когда обнаружили XEC

Особенности штамма XEC

Что сейчас с заболеваемостью: случаи в мире и России

Насколько опасен новый ковид? Симптомы и группы риска

Симптомы нового штамма коронавируса

У кого могут быть осложнения?

Как не заболеть? А как лечиться?

Меры профилактики

Эффективность вакцин против XEC