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Posted 3 октября, 08:17

Published 3 октября, 08:17

Modified 3 октября, 08:22

Updated 3 октября, 08:22

Новый штамм ковида XEC нашли в России. Насколько он опасен и какие симптомы?

Новый штамм ковида XEC нашли в России. Насколько он опасен и какие симптомы?

3 октября 2024, 08:17
Фото: 1MI
Сюжет
Коронавирус
По миру распространяется новый вариант COVID-19 — XEC. Разбираемся, опасен ли он, чем отличается от других штаммов и ждать ли роста заболеваемости.

Что за новый штамм XEC и когда он появился

XEC — это новый штамм из семейства Omicron. Сейчас объясним, чем он отличается от других и когда его обнаружили.

Когда обнаружили XEC

Первые заболевшие, как заявили в Роспотребнадзоре, были зарегистрированы в мае 2024 в Италии — однако данные о них загрузили в международную базу только в сентябре.

Случаи заболевания XEC в июне 2024 года зарегистрировали в Германии.

Особенности штамма XEC

Как говорит врач-инфекционист и ассистент кафедры инфекционных болезней мединститута Пирогова Мария Райкович, XEC объединяет в себе генетический материал подштаммов омикрона FLiRT KS.1.1 и KP.3.3.

Это значит, что штамм похож на предыдущие. Однако благодаря дополнительным мутациям в спайковом белке может быстрее распространяться.

Похожее мнение высказал Франсуа Баллу, директор Института генетики в Университетском колледже Лондона. По его мнению, XEC благодаря мутации может быть заразнее, чем предыдущие штаммы ковида.

Что сейчас с заболеваемостью: случаи в мире и России

Сейчас XEC обнаруживают у жителей разных государств Европы, Северной Америки и Азии. Больше всего заболевших в Германии.

Еще наличие случаев заболевания новым штаммом подтвердили в Словении, Бельгии, Нидерландах, Тайване, Франции, Израиле, Италии, Швеции, Ирландии, Великобритании, Канаде, Испании, Дании.

Случаи заражения штаммом XEC в мире за последние 60 днейСлучаи заражения штаммом XEC в мире за последние 60 дней
Случаи заражения штаммом XEC в мире за последние 60 дней. Фото: outbreak.info

О первых случаях заражения в России стало известно 25 сентября. Как сообщил Роспотребнадзор, их зафиксировали в Ростовской области и Уфе.

По данным ведомства, всего за предыдущую неделю в стране количество заболевших ОРВИ увеличилось на 49,7% — было 705 тысяч случаев. В Красноярском крае ситуацию по коронавирусной инфекции в краевом Роспотребнадзоре называют стабильной. Однако специалисты отмечают рост инфицированных — 195 случаев за прошлую неделю.

Насколько опасен новый ковид? Симптомы и группы риска

По мнению врача Райкович, новый штамм не опаснее других ОРВИ. Однако могут быть и осложнения.

Симптомы нового штамма коронавируса

Как объяснила врач-инфекционист Мария Райкович, чаще всего подобные штаммы проявляются симптомами, которые типичны для ОРВИ. Вот какими:

  • лихорадка;
  • слабость и боли в теле;
  • снижение аппетита;
  • насморк;
  • кашель;
  • боли в горле.
Врач-инфекционист отметила, что у штамма XEC нет специфичных симптомовВрач-инфекционист отметила, что у штамма XEC нет специфичных симптомов
Врач-инфекционист отметила, что у штамма XEC нет специфичных симптомов. Фото: 1MI

У кого могут быть осложнения?

По словам Райкович, осложнение и тяжелое течение болезни штамма XEC с большей вероятностью может возникнуть у пожилых людей, детей и взрослых с хроническими заболеваниями.

В группе риска находятся те, у кого есть хронические заболевания сердца и сосудов, дыхательной системы, диабет, ожирение, онкология.

Как не заболеть? А как лечиться?

Рассказываем, что делать, чтобы не заболеть, и как лучше поступить, если вы уже заболели.

Меры профилактики

Способы защитить себя от болезни остаются прежними: надевать маски в общественных местах, мыть руки с мылом, обрабатывать их, рабочие поверхности и гаджеты антисептиком и тщательно проветривать помещения.

Эффективность вакцин против XEC

Врач-инфекционист Мария Райкович объяснила, что XEC — это не какой-либо кардинально новый вариант коронавируса. В связи с этим, считает врач, вакцинация работает, и продолжает быть одним из самых эффективных способов защитить себя от болезни или осложнений во время течения болезни.

По мнению врача, вакцинация может защитить от нового штамма XECПо мнению врача, вакцинация может защитить от нового штамма XEC
По мнению врача, вакцинация может защитить от нового штамма XEC. Фото: 1MI

Особенно вакцинация необходима людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. Если вы уже болели или ставили прививку, рекомендуется вакцинироваться через 12 месяцев, уточнила врач.

Как лечить новый ковид?

Врачи дают традиционные советы для лечения ОРВИ. Если вы почувствовали себя плохо, то лучше всего остаться дома и не контактировать с другими людьми. Во время болезни лучше придерживаться постельного режима, пить много воды и периодически, 2-3 раза в день, проветривать квартиру.

При температуре ниже 38 градусов не стоит пить жаропонижающие лекарства. Если температура поднимается выше и не спадает, а вам становится хуже, необходимо обратиться к врачу.

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