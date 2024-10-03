Новый штамм ковида XEC нашли в России. Насколько он опасен и какие симптомы?

Posted 3 октября, 08:17
Published 3 октября, 08:17
Modified 3 октября, 08:22
Updated 3 октября, 08:22
XEC — это новый штамм из семейства Omicron. Сейчас объясним, чем он отличается от других и когда его обнаружили.
Первые заболевшие, как заявили в Роспотребнадзоре, были зарегистрированы в мае 2024 в Италии — однако данные о них загрузили в международную базу только в сентябре.
Случаи заболевания XEC в июне 2024 года зарегистрировали в Германии.
Как говорит врач-инфекционист и ассистент кафедры инфекционных болезней мединститута Пирогова Мария Райкович, XEC объединяет в себе генетический материал подштаммов омикрона FLiRT KS.1.1 и KP.3.3.
Это значит, что штамм похож на предыдущие. Однако благодаря дополнительным мутациям в спайковом белке может быстрее распространяться.
Похожее мнение высказал Франсуа Баллу, директор Института генетики в Университетском колледже Лондона. По его мнению, XEC благодаря мутации может быть заразнее, чем предыдущие штаммы ковида.
Сейчас XEC обнаруживают у жителей разных государств Европы, Северной Америки и Азии. Больше всего заболевших в Германии.
Еще наличие случаев заболевания новым штаммом подтвердили в Словении, Бельгии, Нидерландах, Тайване, Франции, Израиле, Италии, Швеции, Ирландии, Великобритании, Канаде, Испании, Дании.
О первых случаях заражения в России стало известно 25 сентября. Как сообщил Роспотребнадзор, их зафиксировали в Ростовской области и Уфе.
По данным ведомства, всего за предыдущую неделю в стране количество заболевших ОРВИ увеличилось на 49,7% — было 705 тысяч случаев. В Красноярском крае ситуацию по коронавирусной инфекции в краевом Роспотребнадзоре называют стабильной. Однако специалисты отмечают рост инфицированных — 195 случаев за прошлую неделю.
По мнению врача Райкович, новый штамм не опаснее других ОРВИ. Однако могут быть и осложнения.
Как объяснила врач-инфекционист Мария Райкович, чаще всего подобные штаммы проявляются симптомами, которые типичны для ОРВИ. Вот какими:
По словам Райкович, осложнение и тяжелое течение болезни штамма XEC с большей вероятностью может возникнуть у пожилых людей, детей и взрослых с хроническими заболеваниями.
В группе риска находятся те, у кого есть хронические заболевания сердца и сосудов, дыхательной системы, диабет, ожирение, онкология.
Рассказываем, что делать, чтобы не заболеть, и как лучше поступить, если вы уже заболели.
Способы защитить себя от болезни остаются прежними: надевать маски в общественных местах, мыть руки с мылом, обрабатывать их, рабочие поверхности и гаджеты антисептиком и тщательно проветривать помещения.
Врач-инфекционист Мария Райкович объяснила, что XEC — это не какой-либо кардинально новый вариант коронавируса. В связи с этим, считает врач, вакцинация работает, и продолжает быть одним из самых эффективных способов защитить себя от болезни или осложнений во время течения болезни.
Особенно вакцинация необходима людям с хроническими заболеваниями и пожилым людям. Если вы уже болели или ставили прививку, рекомендуется вакцинироваться через 12 месяцев, уточнила врач.
Врачи дают традиционные советы для лечения ОРВИ. Если вы почувствовали себя плохо, то лучше всего остаться дома и не контактировать с другими людьми. Во время болезни лучше придерживаться постельного режима, пить много воды и периодически, 2-3 раза в день, проветривать квартиру.
При температуре ниже 38 градусов не стоит пить жаропонижающие лекарства. Если температура поднимается выше и не спадает, а вам становится хуже, необходимо обратиться к врачу.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / 8 (985) 271-65-54
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Размещение рекламы: +7 391 988-94-93