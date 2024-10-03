После трагедии в Красной Сопке ученый рассказал о бытовой химии, которая убивает

Posted 3 октября, 05:22
Published 3 октября, 05:22
Modified 3 октября, 05:23
Updated 3 октября, 05:23
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но уже пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщается, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства, компания «Сибиар», заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи. 26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
Следователи называют версию об отравлении «компонентами неустановленного препарата от насекомых» приоритетной.
Кандидат медицинских наук, завкафедрой медицины катастроф института профилактической медицины РНИМУ имени Пирогова Игорь Левчук отметил, что все бытовые средства не должны вызывать никаких отравления даже при нарушении техники безопасности.
Однако, отмечает ученый, во многих магазинах продаются средства с содержанием компонентов фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия, которые очень токсичны и опасны для человека. К таким средствам относятся дихлофос и карбофос, использующиеся для уничтожения насекомых.
При этом Левчук считает, что дети не могли погибнуть из-за отравления дихлофосом. По мнению ученого, при оказании первой помощи врачи, скорее всего, использовали сильный антидот атропин и, если бы дети действительно отравились дихлофосом, то сейчас были бы живы.
Игорь Левчук предполагает, что несовершеннолетние могли отравиться другим химическим веществом, которое вызвало тяжелые последствия и привело к их гибели.
При этом ученый предупреждает, что в дихлофосе содержатся крайне опасные отравляющие вещества.
«Они являются компонентами боевых отравляющих веществ, фосфорорганических соединений. При попадании в организм они действительно могут вызвать тяжелейшие отравления, которые могут завершиться летальным исходом».
Левчук советует семьям с маленькими детьми не использовать дихлофос и подобные средства для борьбы с насекомыми. Дело в том, что из-за небрежного хранения дети могут из любопытства могут попробовать их, что приведет к бытовому отравлению, опасному для жизни.
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