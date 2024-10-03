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Posted 3 октября, 01:17

Published 3 октября, 01:17

Modified 3 октября, 01:18

Updated 3 октября, 01:18

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в сентябре

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в сентябре

3 октября 2024, 01:17
Фото: 1MI
Стали известны самые популярные и редкие имена, которыми называли своих детей жители Красноярского края в сентябре текущего года.

Как указано на едином портале ЗАГСов, самыми редкими мужскими именами в Красноярском крае в сентябре стали — Нурмухаммед, Курбан, Фатхуллох, Ахлиман, Зубаир. Самыми редкими женскими именами — Дорианна, Солиха-Хон, Элай, Уултай, Арзу

В первый месяц осени жители региона чаще всего называли мальчиков именами — Александр, Артём, Михаил, Тимофей, Максим. Девочек чаще всего называли — София, Ева, Анна, Виктория и Варвара.

Популярные и некоторые редкие имена этого месяца оказались в списке за август 2024 года.

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