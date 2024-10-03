Стоит ли красноярцам брать ипотеку в 2024 году? Вот что говорит риелтор

Posted 3 октября, 06:11
Published 3 октября, 06:11
Modified 3 октября, 06:12
Updated 3 октября, 06:12
В сентябре Центробанк повысил ключевую ставку до 19%. При этом регулятор допускает, что в ближайшее время ставка вырастет до 20%.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на «Дом.рф», в крупнейших банках России средняя ставка по ипотеке превысила 21% и обновила многолетний максимум.
Риелтор и руководитель красноярского агентства «Актив недвижимости» Наталья Осколкова в разговоре с «Проспектом Мира» отметила, что сейчас ключевая ставка действительно высокая и реальных покупателей на рынке недвижимости довольно-таки мало.
Согласно прогнозам экспертов, из-за высокого ежемесячного платежа по ипотеке на рынке может появиться большое число недвижимости, по которым люди не смогли платить.
Наталья Осколкова считает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы брать ипотеку. Она подчеркивает, что ее агентство в основном выводит на сделки клиентов, которым необходимо решить вопрос с жильем.
«С каждым клиентом мы работаем индивидуально, садимся и рассуждаем, что можно сделать в его ситуации.
Я всегда говорю, что тем, кому не нужно прямо сейчас решать жилищный вопрос, нужно сидеть спокойно. Некоторым клиентам мы так и говорим: „Зачем вам это сейчас делать? Какой смысл?“. Сейчас не самое лучшее время для покупки жилья в ипотеку».
Что такое «комбо-ипотека», ка можно снизить процентную ставку и почему льготная ипотека портит рынок читайте тут.
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