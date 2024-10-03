В два раза больше бюджета Красноярска: стала известна выручка сети «Светофор»

Posted 3 октября, 02:01
Published 3 октября, 02:01
Modified 3 октября, 06:50
Updated 3 октября, 06:50
Семья Шнайдеров заняла 4-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов Красноярского края, составленных «Проспектом Мира». В бизнес-семью входят Валентина Шнайдер, ее муж Иван и сыновья Андрей и Сергей. Совокупная выручка их бизнесов в 2023 году составила 101,5 миллиарда рублей — это почти вдвое превышает доходы бюджета Красноярска за тот же год (56,1 миллиарда рублей).
Прибыль Шнайдеров оказалась на уровне 11,1 миллиарда. То есть около 90 миллиардов выручки были израсходованы на закупки, зарплаты, аренду, логистику и так далее. При этом активы Шнайдеров нельзя назвать выдающимися — всего 2,2 миллиарда рублей. Это при том, что магазины бизнес-клана открыты в десятках городов России.
У Шнайдеров есть подрядные организации, юридически никак с ними не связанные. Так, логистичекие потребности сети дискаунтеров обслуживает ООО «Ритейл Логистик Сервис», она же «Региональный Логист Светофора». Единоличный владелец компании Сергей Ярошенко заработал на «РЛС» 140 миллионов рублей — это самый крупный из бизнес-активов предпринимателя. В рейтинге богатейших красноярцев Ярошенко занимает 38 место.
Магазины Шнайдеров работают под разными юридическими лицами: «Востокэкспорт», «Красритейл», а также «Рителйсервис» и «Торгсервис» с разными числами на конце, определяющими регион работы. К примеру, «Торгсервис 124» работает в Красноярске, Боготоле, Бородино, Енисейске, Железногорске, Заозерном, Иланском, Лесосибирске, Назарово, Норильске, Шарыпово, Минино, Козульке и Нижнем Ингаше.
Бизнес-семья начинала свой путь с пивных павильонов «Ленком» — их Шнайдеры открывали в начале 2000-х. Позже, в 2004 году, «Ленком» сменил название на «Напильник», а павильоны переехали в дома. Эти «пивтаки» работают до сих пор и ими все еще владеет семья Шнайдеров.
Однако настоящую прибыль Шнайдеры начали получать после 2009 года, когда основали сеть дискаунтеров «Светофор». В 2020 году «Светофор» называли самой быстрорастущей сетью супермаркетов в Росси, а Шнайдеры в том же году впервые попали в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
По данным сайта самой сети «Светофор», сейчас она насчитывает 3903 магазина в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Литве, Латвии, Сербии, Польше, Чехии, Германии и Бельгии. При этом в Европе сеть работает под брендом Mere.
Шнайдеры пытались открыть сеть Mere и в Великобритании, но столкнулись с некими проблемами и вскоре заявили о заморозке проекта. Срыв планов связывали с политической ситуацией, ведь семья Шнайдеров находится в санкционных списках Украины с 2021 года. До наложения санкций Шнайдеры пытались открыть свою сеть магазинов и в Украине, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил их работу, заблокировал активы семьи в стране и запретил Шнайдерам въезд.
О самих Шнайдерах известно не так много — семья избегает публичности и не дает интервью. Однако в 2021 году завеса тайны над семейством немного приоткрылась, когда в сеть попали кадры вечеринки Леонида Шнайдера.
Наследник «Светофора» отмечал свое 18-летие: снял банкетный зал в ресторане «Плазма холл» в «Бобровом логу» и позвал на роль ведущих комика Илью Соболева и блогера Эльдара Джарахова.
Неизвестно, во сколько обошлось мероприятие: по данным из открытых источников, аренда зала в 2021 году обходилось порядка 4-5 тысяч рублей в час, выступление Соболева стоило около 600-800 тысяч рублей, а Джарахова — от 1,2 миллиона.
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