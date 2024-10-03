prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 02:01

Published 3 октября, 02:01

Modified 3 октября, 06:50

Updated 3 октября, 06:50

В два раза больше бюджета Красноярска: стала известна выручка сети «Светофор»

В два раза больше бюджета Красноярска: стала известна выручка сети «Светофор»

3 октября 2024, 02:01
Фото: Яндекс.Карты
Совокупная выручка бизнесов красноярской семьи Шнайдер, владеющих сетью дискаунтеров «Светофор», в 2023 году превысила 101 миллиард рублей. Об этом стало известно после публикации финансовой отчетности структур бизнес-династии.

Бизнес семьи Шнайдеров

Семья Шнайдеров заняла 4-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов Красноярского края, составленных «Проспектом Мира». В бизнес-семью входят Валентина Шнайдер, ее муж Иван и сыновья Андрей и Сергей. Совокупная выручка их бизнесов в 2023 году составила 101,5 миллиарда рублей — это почти вдвое превышает доходы бюджета Красноярска за тот же год (56,1 миллиарда рублей).

100 самых богатых красноярцев в 2024 году. Большой рейтинг «Проспекта Мира»
Узнать подробнее

Прибыль Шнайдеров оказалась на уровне 11,1 миллиарда. То есть около 90 миллиардов выручки были израсходованы на закупки, зарплаты, аренду, логистику и так далее. При этом активы Шнайдеров нельзя назвать выдающимися — всего 2,2 миллиарда рублей. Это при том, что магазины бизнес-клана открыты в десятках городов России.

У Шнайдеров есть подрядные организации, юридически никак с ними не связанные. Так, логистичекие потребности сети дискаунтеров обслуживает ООО «Ритейл Логистик Сервис», она же «Региональный Логист Светофора». Единоличный владелец компании Сергей Ярошенко заработал на «РЛС» 140 миллионов рублей — это самый крупный из бизнес-активов предпринимателя. В рейтинге богатейших красноярцев Ярошенко занимает 38 место.

Магазины Шнайдеров работают под разными юридическими лицами: «Востокэкспорт», «Красритейл», а также «Рителйсервис» и «Торгсервис» с разными числами на конце, определяющими регион работы. К примеру, «Торгсервис 124» работает в Красноярске, Боготоле, Бородино, Енисейске, Железногорске, Заозерном, Иланском, Лесосибирске, Назарово, Норильске, Шарыпово, Минино, Козульке и Нижнем Ингаше.

Кто же такие Шнайдеры?

Бизнес-семья начинала свой путь с пивных павильонов «Ленком» — их Шнайдеры открывали в начале 2000-х. Позже, в 2004 году, «Ленком» сменил название на «Напильник», а павильоны переехали в дома. Эти «пивтаки» работают до сих пор и ими все еще владеет семья Шнайдеров.

Однако настоящую прибыль Шнайдеры начали получать после 2009 года, когда основали сеть дискаунтеров «Светофор». В 2020 году «Светофор» называли самой быстрорастущей сетью супермаркетов в Росси, а Шнайдеры в том же году впервые попали в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

По данным сайта самой сети «Светофор», сейчас она насчитывает 3903 магазина в России, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Литве, Латвии, Сербии, Польше, Чехии, Германии и Бельгии. При этом в Европе сеть работает под брендом Mere.

Шнайдеры пытались открыть сеть Mere и в Великобритании, но столкнулись с некими проблемами и вскоре заявили о заморозке проекта. Срыв планов связывали с политической ситуацией, ведь семья Шнайдеров находится в санкционных списках Украины с 2021 года. До наложения санкций Шнайдеры пытались открыть свою сеть магазинов и в Украине, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил их работу, заблокировал активы семьи в стране и запретил Шнайдерам въезд.

О самих Шнайдерах известно не так много — семья избегает публичности и не дает интервью. Однако в 2021 году завеса тайны над семейством немного приоткрылась, когда в сеть попали кадры вечеринки Леонида Шнайдера.

Наследник «Светофора» отмечал свое 18-летие: снял банкетный зал в ресторане «Плазма холл» в «Бобровом логу» и позвал на роль ведущих комика Илью Соболева и блогера Эльдара Джарахова.

Неизвестно, во сколько обошлось мероприятие: по данным из открытых источников, аренда зала в 2021 году обходилось порядка 4-5 тысяч рублей в час, выступление Соболева стоило около 600-800 тысяч рублей, а Джарахова — от 1,2 миллиона.

#Общество#Бизнес#Красноярск#Украина#Магазины#Санкции#Светофор#Прибыль#10 класс
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика