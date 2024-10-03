В два раза больше бюджета Красноярска: стала известна выручка сети «Светофор»

Шнайдеры пытались открыть сеть Mere и в Великобритании, но столкнулись с некими проблемами и вскоре заявили о заморозке проекта. Срыв планов связывали с политической ситуацией, ведь семья Шнайдеров находится в санкционных списках Украины с 2021 года. До наложения санкций Шнайдеры пытались открыть свою сеть магазинов и в Украине, однако Совет национальной безопасности и обороны Украины запретил их работу, заблокировал активы семьи в стране и запретил Шнайдерам въезд.