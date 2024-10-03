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Posted 3 октября, 02:45

Published 3 октября, 02:45

Modified 3 октября, 05:32

Updated 3 октября, 05:32

В Красноярск прилетел Дмитрий «Гоблин» Пучков

В Красноярск прилетел Дмитрий «Гоблин» Пучков

3 октября 2024, 02:45
Фото: t.me/krskkoroche
Накануне вечером, 2 октября, в Красноярск прилетел блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Пучков наиболее известен по переводам зарубежных фильмов и сериалов. Закадровую озвучку, сделанную им, обычно называют «гоблинским переводом».

Видео из аэропорта Красноярск появилось в соцсетях. Известно, что Пучков примет участие в медиафоруме «Енисей».

Видео: t.me/krskkoroche.

Он станет одним из спикеров. Мероприятия пройдут в конгресс-холле СФУ.

  • Ранее в Красноярск прилетал спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. Он участвовал в форуме ТИМ «Бирюса».
  • Также в форуме принимала участие глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. К месту проведения она приехала на розовой лодке.
#Никита Алексеев#Видео#Общество#Красноярск
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