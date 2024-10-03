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Posted 3 октября, 07:02

Published 3 октября, 07:02

Modified 3 октября, 07:57

Updated 3 октября, 07:57

В Красноярске сбили школьника на самокате. Его увезли в больницу

В Красноярске сбили школьника на самокате. Его увезли в больницу

3 октября 2024, 07:02
Фото: t.me/kraschp
На правом берегу Красноярска 13-летний школьник попал под колеса автомобиля. Подростка с травмами доставили в больницу.

Инцидент произошел накануне вечером, 2 октября, на улице Семафорной. Аварию запечатлела одна из уличных камер видеонаблюдения.

Видео: t.me/kraschp.

На кадрах записи видно, что 13-летний подросток решил пересечь проезжую часть на электросамокате. Когда мальчик обернулся на своего друга, школьника сбил автомобиль и он упал на землю.

«Проспекту Мира» в Госавтоинспекции рассказали, что 13-летнего мальчика с травмами доставили в больницу. За рулем Hyundai находился 49-летний водитель. Выяснилось, что мужчина был трезв.

Сейчас сотрудники ДПС устанавливают подробности происшествия.

  • По данным краевой клинической больницы, чаще всего самокатчики получают черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга.
  • В Госавтоинспекции составили список мест в Красноярске, где чаще всего фиксируют аварии с участием электросамокатов.
  • Мы рассказывали, что часть красноярцев выступает за запрет самокатов из-за того, что город «завален» ими. Другие убеждены, что самокатчики являются угрозой для пешеходов.
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#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Дети#Семафорная#Самокат
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