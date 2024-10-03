В Красноярске на экомарафоне «Зелёной дружины» высадят 200 саженцев сирени

Posted 3 октября, 04:28
Published 3 октября, 04:28
Modified 3 октября, 04:40
Updated 3 октября, 04:40
Первыми эстафету подхватили ученики школы №16 в Ленинском районе. Ребята ненадолго отложили свои ручки, тетрадки и вместе с учителями вышли во двор учебного заведения, чтобы высадить аллею из кустов сирени. Деревья хоть и неприхотливые, но, как и все живое, нуждаются в уходе и заботе. Юные волонтеры обещают присматривать за деревцами.
«Хочется, чтобы на территории школы было красиво и уютно. Поэтому будем поливать и ухаживать за саженцами. Весной, когда деревья распустятся и зацветут, то будут нас радовать», — поделилась ученица школы №16 Алина.
Участие в экомарафоне ребята из школы №16 принимают уже не в первый раз. В прошлом году рядом с учебным заведением они высаживали рябины.
В рамках осенней акции будет высажено около 200 молодых деревьев сирени. В этом году мероприятия по озеленению в регионе пройдут не только в Красноярске, но и в Зеленогорске.
«От таких акций всегда получаем море позитива. В школах деревья отлично приживаются. Ребята сами их высаживают и поэтому более внимательно присматривают за зелеными насаждениями. Места посадок определяем так, чтобы было красиво и давало экологический эффект. Например, создаем живую изгородь, которая отделяет территорию школы от дороги», — рассказал председатель комиссии по экологии Красноярского городского совета Артем Речицкий
Уже традиционно, кроме высадки деревьев, во время экологической акции проводится сбор макулатуры. Принимают бумагу, старые журналы, книги, учебники, рекламные брошюры, глянец и чистый картон. Вторсырье сдадут на переработку. Пункты сбора макулатуры открыты по адресам:
Экомарафон «Зеленой дружины» проходит уже 9 лет подряд. За это время волонтеры-энергетики вместе с общественниками и жителями разных городов края высадили почти 7 тысяч деревьев и кустарников, сдали в переработку более 100 тонн макулатуры.
«Экомарафон — это проект, который объединяет людей и делает город ярче. Озеленение территорий и сбор вторсырья — одно из экологических направлений, которое СГК активно поддерживает. Спектр мероприятий, направленных на снижение нагрузки на окружающую среду, очень широк. Компания осуществляет экологическую модернизацию Красноярской ТЭЦ-1, строит природоохранное оборудование на Красноярской ТЭЦ-3, замещает неэкологичные котельные, оснащает город зарядными станциями для развития электротранспорта и реализует проект по переводу частного сектора на электроотопление», — отметила заместитель директора по связям и коммуникациям Енисейской ТГК (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) Анастасия Дьякова.
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