В Красноярске на экомарафоне «Зелёной дружины» высадят 200 саженцев сирени

Первыми эстафету подхватили ученики школы №16 в Ленинском районе. Ребята ненадолго отложили свои ручки, тетрадки и вместе с учителями вышли во двор учебного заведения, чтобы высадить аллею из кустов сирени. Деревья хоть и неприхотливые, но, как и все живое, нуждаются в уходе и заботе. Юные волонтеры обещают присматривать за деревцами.