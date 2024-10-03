В Красноярске начали рыть левый тоннель метро от Шахтеров до Карла Маркса

Posted 3 октября, 01:48
Published 3 октября, 01:48
Modified 3 октября, 01:48
Updated 3 октября, 01:48
С его помощью метростроители проложат левый перегонный тоннель от станции «Улица Шахтеров» до станции «Улица Карла Маркса».
Всего «Соломее» предстоит проложить 3,3 километра. Как утверждают специалисты, тоннелепроходческий комплекс весом 480 тонн сделает это за 14,5 месяца.
Правый тоннель линии метро с начала сентября прокладывает комплекс «Екатерина». По словам метростроителей, машина прошла уже 161 метр правого тоннеля.
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