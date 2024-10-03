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Posted 3 октября, 01:48

Published 3 октября, 01:48

Modified 3 октября, 01:48

Updated 3 октября, 01:48

В Красноярске начали рыть левый тоннель метро и показали, как это выглядит

В Красноярске начали рыть левый тоннель метро от Шахтеров до Карла Маркса

3 октября 2024, 01:48
Фото: Александр Черных / krskstate.ru

В Красноярске начали рыть левый тоннель метро и показали, как это выглядит

Сюжет
Строительство метро
В Красноярске запустили второй тоннелепроходческий комплекс для строительства метро. Комплекс назвали «Соломея».

С его помощью метростроители проложат левый перегонный тоннель от станции «Улица Шахтеров» до станции «Улица Карла Маркса».

Всего «Соломее» предстоит проложить 3,3 километра. Как утверждают специалисты, тоннелепроходческий комплекс весом 480 тонн сделает это за 14,5 месяца.

Видео: /t.me/metrovkrsk.

Правый тоннель линии метро с начала сентября прокладывает комплекс «Екатерина». По словам метростроителей, машина прошла уже 161 метр правого тоннеля.

  • Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
  • По мнению активиста Андрея Мужщинского, метро в Красноярске не смогут сдать в 2026 году. Он считает, что власти создают видимость стройки и «активно осваивают бюджетные деньги на этот ненужный проект».
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