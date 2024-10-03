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Posted 3 октября, 06:27

Published 3 октября, 06:27

Modified 3 октября, 08:30

Updated 3 октября, 08:30

В Красноярске стали расселять бараки на Семафорной ради КРТ

В Красноярске стали расселять бараки на Семафорной ради КРТ

3 октября 2024, 06:27
Фото: vk.com/muzhshinsky
На улице Семафорной в Красноярске начали расселять деревянные бараки, попавшие под комплексное развитие территории.

Как сообщили в департаменте градостроительства мэрии, здания №295 и 299 построили еще в 1933–1934 годах, они признаны аварийными. Всего в них 20 квартир, 15 — уже расселили.

Расселить эти два аварийных дома на Семафорной застройщик должен до 1 марта 2025 года. По условиям договора всего за свой счет компания должна расселить и снести 9 бараков.

Застройщик ООО СК «Сиблидер» начал работать с жителями еще в 2022 году, когда заключил договор с администрацией города о комплексном развитии трех территорий на улицах Семафорной и Вавилова. Общая площадь участков 9,4 гектара. Срок реализации проекта — 10 лет.

После сноса бараков на участке возведут многоэтажки, обещают построить многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс и два детсада во встроенных помещениях. Также застройщик должен реконструировать переулок Вузовский и проезды, построить внутридворовые проезды, подземные и многоуровневую парковку — всего на 1222 места.

Как уточнили в департаменте «Проспекту Мира», на участках появиться 11 жилых домов переменной этажности от 12 до 25 этажей.

В Красноярске заключено 8 договоров КРТ общей площадью свыше 60 гектаров. Первый социальный объект по ним сдадут не раньше 2027 года.

  • Ранее окончательно приняли проект «глобального» КРТ. Площадь участков, попадающих под комплексное развитие, составит 2,2 тысячи гектаров — это около 6% всей территории города.
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#Владислав Савончик#Красноярск#Строительство#Градостроительство#Расселение
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