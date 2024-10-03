В Красноярске стали расселять бараки на Семафорной ради КРТ

Posted 3 октября, 06:27
Published 3 октября, 06:27
Modified 3 октября, 08:30
Updated 3 октября, 08:30
Как сообщили в департаменте градостроительства мэрии, здания №295 и 299 построили еще в 1933–1934 годах, они признаны аварийными. Всего в них 20 квартир, 15 — уже расселили.
Расселить эти два аварийных дома на Семафорной застройщик должен до 1 марта 2025 года. По условиям договора всего за свой счет компания должна расселить и снести 9 бараков.
Застройщик ООО СК «Сиблидер» начал работать с жителями еще в 2022 году, когда заключил договор с администрацией города о комплексном развитии трех территорий на улицах Семафорной и Вавилова. Общая площадь участков 9,4 гектара. Срок реализации проекта — 10 лет.
После сноса бараков на участке возведут многоэтажки, обещают построить многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс и два детсада во встроенных помещениях. Также застройщик должен реконструировать переулок Вузовский и проезды, построить внутридворовые проезды, подземные и многоуровневую парковку — всего на 1222 места.
Как уточнили в департаменте «Проспекту Мира», на участках появиться 11 жилых домов переменной этажности от 12 до 25 этажей.
В Красноярске заключено 8 договоров КРТ общей площадью свыше 60 гектаров. Первый социальный объект по ним сдадут не раньше 2027 года.
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