prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 12:55

Published 3 октября, 12:55

Modified 3 октября, 12:58

Updated 3 октября, 12:58

В красноярских магазинах подорожает чай из-за плохого урожая в Индии

В красноярских магазинах подорожает чай. Почему и на сколько?

3 октября 2024, 12:55
Фото: 1MI

В красноярских магазинах подорожает чай из-за плохого урожая в Индии

В красноярских магазинах подорожает чай из-за плохого урожая в Индии.

Как рассказала пиар-директор торговой сети «Красный Яр» Таисия Голубева радиостанции «Красноярск Главный», цены вырастут из-за плохого урожая чайного листа — поставщики увеличивают их на 12%.

«Крупным поставщиком сырья для наиболее популярных юртов чая является Индия. В этом году жара и наводнения в сезон сбора урожая оказали своё влияние на стоимость цейлонских сортов. Цена значительно выросла. В июне крупные поставщики и производители чая уведомили нас о повышении закупочных цен на ряд позиций до 12%», — говорит Голубева.

К подорожанию, отметила Голубева, еще привели «серьезный рост цен на логистику, инфляция и курс валют».

Однако, по словам пиар-директора, цена на чай в магазинах не вырастет сразу — всё зависит от запасов продукта. Дело в том, что чай не относится к категории скоропортящихся товаров, и это позволит магазинам какое-то время удерживать цены ниже закупочных.

Читайте также:
«Огромный дефицит»: почему в Красноярске выросли цены на молокоВ Красноярском крае скоро подорожает хлеб. Почему и на сколько?В Красноярском крае подорожали фрукты, сладости, одежда и электроника. Почему?
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Магазины#Цены#Продукты#Рост цен#Чай
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика