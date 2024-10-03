В красноярских магазинах подорожает чай. Почему и на сколько?

Однако, по словам пиар-директора, цена на чай в магазинах не вырастет сразу — всё зависит от запасов продукта. Дело в том, что чай не относится к категории скоропортящихся товаров, и это позволит магазинам какое-то время удерживать цены ниже закупочных.