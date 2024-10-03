В красноярских магазинах подорожает чай. Почему и на сколько?

Posted 3 октября, 12:55
Published 3 октября, 12:55
Modified 3 октября, 12:58
Updated 3 октября, 12:58
Как рассказала пиар-директор торговой сети «Красный Яр» Таисия Голубева радиостанции «Красноярск Главный», цены вырастут из-за плохого урожая чайного листа — поставщики увеличивают их на 12%.
«Крупным поставщиком сырья для наиболее популярных юртов чая является Индия. В этом году жара и наводнения в сезон сбора урожая оказали своё влияние на стоимость цейлонских сортов. Цена значительно выросла. В июне крупные поставщики и производители чая уведомили нас о повышении закупочных цен на ряд позиций до 12%», — говорит Голубева.
К подорожанию, отметила Голубева, еще привели «серьезный рост цен на логистику, инфляция и курс валют».
Однако, по словам пиар-директора, цена на чай в магазинах не вырастет сразу — всё зависит от запасов продукта. Дело в том, что чай не относится к категории скоропортящихся товаров, и это позволит магазинам какое-то время удерживать цены ниже закупочных.
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