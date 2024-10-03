В работе Telegram произошел сбой. Красноярцы не могут отправить сообщения и злятся

Posted 3 октября, 11:56
Published 3 октября, 11:56
Modified 3 октября, 14:24
Updated 3 октября, 14:24
Самая частая проблема — мессенджер просто не работает. Еще пользователи писали, что не получают сообщения и сами не могут их отправить, у кого-то просто не открываются чаты.
«Красноярск. Телега работает через раз».
«Телеграмм не работает, сообщения не отправляются. Ужас. Красноярск».
«Телеграм второй сбой за неделю — медленно отправляются сообщения, не грузятся медиа и не открываются чаты».
«Алтайский край. Впервые за долгое время telegram лёг…»
Жалобы поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Красноярска, Екатеринбурга, Уфы, Самары, Новосибирска и других городов.
Проблемы есть и у корреспондентов «Проспекта Мира». Посты и сообщения в мессенджере не отправляются.
Обновлено: у некоторых пользователей Telegram начал снова работать — мессенджер не работал целый час. Последний раз такой крупный сбой был в январе 2024 года.
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