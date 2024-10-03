В США изменили законодательство о продаже развлекательного контента

Posted 3 октября, 09:24
Published 3 октября, 09:24
Modified 3 октября, 09:26
Updated 3 октября, 09:26
Как передает newkhakasiya.online, ранее геймеры покупали игры на дисках и могли пользоваться ими без ограничений. Однако современный игровой контент требует постоянного подключения к глобальной сети, и при закрытии сервера доступ к игре пропадает. То же самое относится к электронным книгам, музыкальным и кинопродуктам.
Все это означает, что пользователи получают возможность арендовать контент на неопределенный срок, но в любой момент могут лишиться доступа к нему. Власти Калифорнии считают такой подход несправедливым, поэтому на законодательном уровне в этом штате ввели для цифровых магазинов обязанность предупреждать своих покупателей об этом.
Депутат Жаки Ирвин поблагодарила губернатора штата Гэвина Ньюсома за принятие закона. Этот шаг поможет устранить заблуждение о том, что потребитель является владельцем продукта. Теперь он будет понимать, что у него есть лицензия на контент, которая может быть прекращена в любой момент.
За нарушение новых требований предусмотрен штраф в размере 2500 долларов за каждую продажу. Принятый закон распространяется только на игры, предполагающие подключение к интернету. Он не затрагивает продукты, по которым пользователи приобретают подписку на конкретный срок.
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