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Posted 3 октября, 09:24

Published 3 октября, 09:24

Modified 3 октября, 09:26

Updated 3 октября, 09:26

В США изменили законодательство о продаже развлекательного контента

В США изменили законодательство о продаже развлекательного контента

3 октября 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
В США в штате Калифорния принят закон, который вводит новую обязанность для электронных торговых площадок, продающих развлекательный контент. Теперь продавцы должны уведомлять клиентов о том, что они покупают не саму игру, а временную лицензию на ее использование.

Как передает newkhakasiya.online, ранее геймеры покупали игры на дисках и могли пользоваться ими без ограничений. Однако современный игровой контент требует постоянного подключения к глобальной сети, и при закрытии сервера доступ к игре пропадает. То же самое относится к электронным книгам, музыкальным и кинопродуктам.

Все это означает, что пользователи получают возможность арендовать контент на неопределенный срок, но в любой момент могут лишиться доступа к нему. Власти Калифорнии считают такой подход несправедливым, поэтому на законодательном уровне в этом штате ввели для цифровых магазинов обязанность предупреждать своих покупателей об этом.

Депутат Жаки Ирвин поблагодарила губернатора штата Гэвина Ньюсома за принятие закона. Этот шаг поможет устранить заблуждение о том, что потребитель является владельцем продукта. Теперь он будет понимать, что у него есть лицензия на контент, которая может быть прекращена в любой момент.

За нарушение новых требований предусмотрен штраф в размере 2500 долларов за каждую продажу. Принятый закон распространяется только на игры, предполагающие подключение к интернету. Он не затрагивает продукты, по которым пользователи приобретают подписку на конкретный срок.

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