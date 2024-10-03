В США изменили законодательство о продаже развлекательного контента

Все это означает, что пользователи получают возможность арендовать контент на неопределенный срок, но в любой момент могут лишиться доступа к нему. Власти Калифорнии считают такой подход несправедливым, поэтому на законодательном уровне в этом штате ввели для цифровых магазинов обязанность предупреждать своих покупателей об этом.