Воспитательницу обвинили в избиении детей. Родители ссорятся и снимают видео

Posted 3 октября, 11:57
Published 3 октября, 11:57
Modified 3 октября, 11:59
Updated 3 октября, 11:59
В редакцию «Проспекта Мира» обратился межрегиональный центр по делам детей. Представитель организации сказал нам, что родители воспитанников детского сада при школе №148 пожаловались на одну из воспитательниц. Они утверждают, что сотрудница якобы систематически избивает детей.
«На сегодняшний день 10 детей подтвердили факты применения к ним физического насилия, но, к сожалению, в возбуждении уголовного дела отказывали уже дважды».
В межрегиональном центре заявили, что после случившегося некоторые дети якобы работают с психологом, а другие перешли в другой детский сад.
Также стало известно, что две матери записали видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
«В апреле этого года наши дети рассказали, что одна из воспитательниц их бьет. Данный факт подтверждают еще порядка 10 детей. Также имеются результаты психологической диагностики. Воспитатель продолжает работать в детском саду и в этой группе», — сказали родители на видео.
В комментариях под видео высказались красноярки, которые утверждают, что их дети ходят в этот детский сад. Пользовательницы характеризуют воспитателей только с положительной стороны, а родительниц, записавших видео, обвиняют в клевете и сведении счетов из-за личного конфликта.
«Проспект Мира» обратился в школу №148. В приемной директора нам заявили, что не собираются комментировать ситуацию, и сказали обратиться в следственный комитет.
В управлении образования «ПМ» ответили, что сейчас следователи проводят проверку, и сотрудники управления не имеют права что-либо комментировать.
В СК «ПМ» рассказали, что сейчас возбуждено уголовное дело об истязании детей (статья 117 УК РФ). В настоящее время потерпевшими по делу признаны два 6-летних мальчика.
В следкоме нам уточнили, что еще во время доследственной проверки родители воспитанников разделились на два лагеря.
Две мамы [детей которых признали потерпевшими] обвиняют воспитателя в избиении детей, остальные родители — защищают работницу детского сада и называют обвинения клеветой.
Сейчас следователи разбираются в конфликте и устанавливают подробности случившегося.
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