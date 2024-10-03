prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 11:57

Published 3 октября, 11:57

Modified 3 октября, 11:59

Updated 3 октября, 11:59

Воспитательницу обвинили в избиении детей. Родители ссорятся и снимают видео

Воспитательницу обвинили в избиении детей. Родители ссорятся и снимают видео

3 октября 2024, 11:57
Фото: 1MI
В Красноярске родители двух воспитанников детского сада, расположенного на улице Борисевича, обвинили воспитательницу в избиении их детей. Другие родители обвинения отрицают и защищают сотрудницу. Возбуждено уголовное дело.

В редакцию «Проспекта Мира» обратился межрегиональный центр по делам детей. Представитель организации сказал нам, что родители воспитанников детского сада при школе №148 пожаловались на одну из воспитательниц. Они утверждают, что сотрудница якобы систематически избивает детей.

«На сегодняшний день 10 детей подтвердили факты применения к ним физического насилия, но, к сожалению, в возбуждении уголовного дела отказывали уже дважды».

В межрегиональном центре заявили, что после случившегося некоторые дети якобы работают с психологом, а другие перешли в другой детский сад.

Также стало известно, что две матери записали видеообращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

Видео: vk.com/nash_krasnoyarsk.
«В апреле этого года наши дети рассказали, что одна из воспитательниц их бьет. Данный факт подтверждают еще порядка 10 детей. Также имеются результаты психологической диагностики. Воспитатель продолжает работать в детском саду и в этой группе», — сказали родители на видео.

В комментариях под видео высказались красноярки, которые утверждают, что их дети ходят в этот детский сад. Пользовательницы характеризуют воспитателей только с положительной стороны, а родительниц, записавших видео, обвиняют в клевете и сведении счетов из-за личного конфликта.

«Проспект Мира» обратился в школу №148. В приемной директора нам заявили, что не собираются комментировать ситуацию, и сказали обратиться в следственный комитет.

В управлении образования «ПМ» ответили, что сейчас следователи проводят проверку, и сотрудники управления не имеют права что-либо комментировать.

В СК «ПМ» рассказали, что сейчас возбуждено уголовное дело об истязании детей (статья 117 УК РФ). В настоящее время потерпевшими по делу признаны два 6-летних мальчика.

В следкоме нам уточнили, что еще во время доследственной проверки родители воспитанников разделились на два лагеря.

Две мамы [детей которых признали потерпевшими] обвиняют воспитателя в избиении детей, остальные родители — защищают работницу детского сада и называют обвинения клеветой.

Сейчас следователи разбираются в конфликте и устанавливают подробности случившегося.

#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Обвинение#СК#Избиение#Детсад#Уголовное дело#Истязание#Родители#Воспитатель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика