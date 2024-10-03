Воспитательницу обвинили в избиении детей. Родители ссорятся и снимают видео

В комментариях под видео высказались красноярки, которые утверждают, что их дети ходят в этот детский сад. Пользовательницы характеризуют воспитателей только с положительной стороны, а родительниц, записавших видео, обвиняют в клевете и сведении счетов из-за личного конфликта.