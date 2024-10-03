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Posted 3 октября, 11:52

Published 3 октября, 11:52

Modified 3 октября, 12:01

Updated 3 октября, 12:01

Школьника отправили в СИЗО за убийство опекунши в Железногорске

Школьника отправили в СИЗО за убийство опекунши в Железногорске

3 октября 2024, 11:52
Фото: Прокуратура Красноярского края / МВД 24
Железногорский городской суд Красноярского края избрал меру пресечения 15-летнему парню, который убил опекуншу. Его отправили в СИЗО на 2 месяца.

Убийство произошло 1 октября из-за конфликта 54-летней женщины (опекунша парня) со своей 86-летней матерью. Бабушка попросила помощи у своей дочери и начала кричать, затем они обе стали ругаться. Мальчик заявил, что женщина и раньше «обижала» бабушку. Он захотел защитить бабушку, поэтому взял на кухне нож и два раза ударил опекуншу.

После убийства подросток ушел на улицу, после чего вернулся домой и лег спать. Все это время в квартире в соседней комнате находилась бабушка, у которой есть проблемы со слухом и зрением. Утром 2 октября, когда юноша пошел в школу, женщина обнаружила тело дочери и вызвала полицию. После этого юношу задержали.

Против подростка возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ).

Семью, в которой воспитывался с 4 лет мальчик, с 2023 года признали находящейся в социально опасном положении, так как подросток проявлял агрессию в отношении сверстников.

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