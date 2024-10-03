«Землю может начать трясти»: на Красноярск обрушится мощная магнитная буря

Posted 3 октября, 08:48
Published 3 октября, 08:48
Modified 3 октября, 12:52
Updated 3 октября, 12:52
По прогнозу лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, мощная магнитная буря обрушится на Красноярск в ночь на 4 октября и продлится до 01:00 6 октября.
Как отмечают специалисты, первый пик магнитной бури ожидается 4 октября около 15:00 по красноярскому времени, второй — в ночь с 4 на 5 октября. В это время возмущения магнитосферы достигнут 7 баллов из 9 возможных.
В лаборатории солнечной астрономии объяснили, что сейчас Солнце восстанавливает энергию после сильного роста в августе, когда был достигнут 20-летний пик солнечной активности.
«По этой причине резкого роста пока ожидать трудно, поскольку полностью восстановиться за месяц не так-то просто. В то же время Землю может начать трясти уже в ближайшие дни, поскольку наиболее активные процессы происходят сейчас вблизи линии Солнце — Земля. Крупные вспышки способны начать цеплять Землю уже сейчас».
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.
Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.
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