5 ошибок в организации домашнего офиса, снижающих производительность труда

Сложности в организации хранения встречаются как в офисах, так дома. Отсутствие шкафов может быстро привести к беспорядку в домашнем офисе, что чревато потерей важных документов. Использование мебели с местами для хранения, например стола с ящиками, поможет обеспечить порядок и легкий доступ к необходимым предметам.